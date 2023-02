Supermercado Preço Baixo promove Semana Saudável

A adoção de hábitos saudáveis, como a prática frequente de atividades físicas e a alimentação rica em frutas e verduras traz inúmeros benefícios para a saúde. O Supermercado Preço Baixo possui uma seção completa com itens indispensáveis para manter sua rotina alimentar mais saudável e que estão com descontos até o dia 12 de fevereiro.

A nutricionista Nayanne Nunes, do Grupo Preço Baixo, explica que a alimentação saudável melhora a disposição ao longo do dia. Ela ressalta as principais vantagens que uma dieta rica em nutrientes proporciona ao organismo. “A alimentação saudável evita o desenvolvimento de doenças crônicas, cardiovasculares,obesidade e diversos tipos de câncer, além de melhorar a disposição de energia para as tarefas do dia a dia e ajudar na manutenção do peso”, pontua.

A criadora de conteúdo saudável Yasmin Figueiredo relembra as mudanças no seu organismo após a inclusão de hábitos mais saudáveis na rotina. “Minha vida inteira mudou, mas a maior mudança certamente foi a disposição, que antes eu não tinha qualidade de vida, e, hoje, consigo ter pique pra acordar às 5h da manhã e fazer meu dia muito mais produtivo com saúde”, explica.

A criadora de conteúdo saudável Yasmin Figueiredo encontra os melhores produtos saudáveis no Preço Baixo (Agência Estumano)

O Preço Baixo é parada obrigatória da criadora de conteúdo saudável que faz suas compras no supermercado e encontra várias opções para manter o foco. Entre os produtos essenciais estão as proteínas (peito de frango, ovos e carne patinho) e os industrializados leite desnatado, iogurte desnatado, cuscuz, queijo mussarela, cottage, arroz, pão e doce de leite.

A rede de atacarejo está promovendo a Semana Saudável com todos os itens deste setor em ofertas até o domingo, 12 de fevereiro, em todas as unidades. No dia 11 (sábado), a partir das 8h, haverá a segunda edição do aulão fitness Preço Baixo com dança e exercícios físicos para clientes e colaboradores na unidade Cidade Nova.

Produtos saudáveis em oferta até o dia 12 em todas as lojas do Preço Baixo (Agência Estumano)

Nayanne ressalta que uma lista com os itens desejados é fundamental para facilitar as compras. A nutricionista lembra que é importante dar preferência por produtos que estão na safra, pois possuem um custo menor.

Outra dica é evitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, porque possuem alto teor de açúcar, sal e outras substâncias que podem trazer malefícios para a saúde. “Além disso, a longo prazo e quando consumido em grande quantidade, podem ser associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, do coração e obesidade”, alerta.

As pessoas com uma rotina mais acelerada e que fazem suas refeições fora de casa devem optar por preparações culinárias aos processados. Nayanne indica o buffet do supermercado Preço Baixo, que oferece diversidade de preparações culinárias.

A última dica é incluir produtos integrais na dieta, que têm uma quantidade reduzida de determinado nutriente e que é indicado para quem possui alguma restrição alimentar. O Preço Baixo conta com uma seção de alimentos saudáveis.