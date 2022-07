Saiba como armazenar os alimentos de forma correta em casa

Fazer as compras da casa é uma tarefa dividida em várias etapas. A primeira é ir ao supermercado, pesquisar e adquirir tudo o que é necessário. Ao chegar em casa inicia a segunda etapa: guardar todos os itens. Mas você sabe armazenar todos os produtos de forma correta? Confira o checklist a seguir.

Cada item deve ser armazenado respeitando suas especificidades para prolongar o tempo de consumo e evitar desperdícios e despesas.

Verduras e legumes: Eles não podem ser guardados da mesma forma, porque alguns tem mais facilidade para estragar. Por exemplo: folhas de alface, couve e hortelã murcham com mais rapidez, por isso precisam ser armazenadas secas e na parte inferior do refrigerador. Já os legumes podem ser guardados dentro ou fora da geladeira. É indicado que o tomate fique no refrigerador e a batata fora.

Carnes: A geladeira é o local ideal para o armazenamento das carnes. Ao chegar do mercado, elas podem ficar por até 48 horas na geladeira, mas após esse prazo precisam ir para o congelador, porque o resfriamento permite sua conservação durante meses.

Frutas: A maioria das frutas pode ser conservada em temperatura ambiente. Podem ser alocadas em fruteiras ou prateleiras na cozinha, entretanto há algumas que necessitam de um ambiente mais frio. É o caso da melancia e da uva, o ideal é coloca-las na parte inferior da geladeira.

Produtos enlatados: Eles podem ficar em armários, prateleiras e outros espaços externos ao refrigerador antes do uso. Depois de aberto, o produto enlatado deve ser colocado na geladeira para poder ser utilizado para consumo. Esse é o caso de molhos para salada e maionese.

Leite e similares: O leite e seus derivados como requeijão necessitam de espaço na geladeira para que possam ser consumidos sem danos à saúde. Os queijos também devem estar no refrigerador.

Produtos de uso frequente podem ser guardados em potes para consumo rápido (Ready Made / Pexels)

Alimentos de consumo mais frequente: Os produtos de uso mais frequente em casa podem ser disponibilizados em locais de acesso rápido e fácil para a praticidade do dia a dia.