Preço Baixo realiza Semana da Beleza

O supermercado Preço Baixo promove a Semana da Beleza, um conjunto de ações para celebrar o Dia Internacional da Mulher e homenagear as clientes Preço Baixo, no período de 7 a 11 de março, em todas as unidades do grupo.

O Camarim Preço Baixo irá percorrer as lojas permanecendo um dia inteiro em cada loja organizando uma programação com decoração especial, divulgação de produtos, exposição privilegiada e a presença da maquiadora Alessa Surama Neves Passos.

A ação visa valorizar a cliente e sua beleza respeitando a individualidade de cada uma e destacando seus pontos fortes. Para Alessa, que já atua no mercado de maquiagem há oito anos, é um presente participar da celebração. “Meu trabalho como maquiadora é realmente mostrar que cada pessoa é única e que a sua beleza também é única, valorizando isso por meio da maquiagem, principalmente do autocuidado que antecede a produção”, explica.

Segundo a maquiadora, as clientes podem esperar acolhimento, empoderamento e muitas orientações para os cuidados de beleza mantendo sua essência e elevando a autoestima.

A maquiadora Alessa Surama Neves Passos participará da ação e garante que as clientes podem esperar dicas de autocuidado, maquiagens e muito mais. (Divulgação)

“Durante a ação estarei analisando cada uma das clientes para que tenham sua beleza realçada de maneira mais específica. Teremos produções de maquiagem mais simplificadas que vão mostrar que o simples também é importante e que também faz diferença. Orientações que vão desde o cuidado da pele com procedimentos de skin care até análises de pele e da personalidade para desenvolver a melhor maneira de valorizar a beleza das clientes”, finaliza a maquiadora.

A Semana da Beleza será realizada entre os dias 7 e 11 deste mês em todas as lojas do Grupo Preço Baixo, com um dia inteiro dedicado para cada unidade nos turnos da manhã e final da tarde.