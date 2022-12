Preço Baixo lança aplicativo de e-commerce

Nesta segunda-feira, 12, o Supermercado Preço Baixo lança seu aplicativo de compras “Meu PB” para levar comodidade, economia de tempo e agilidade para os clientes com a tradicional qualidade da rede de atacarejo.

Youssef Hassan, head de E-commerce do Grupo Preço Baixo, explica que o app foi pensado para oferecer qualidade para o público e o seu diferencial é a variedade de produtos disponíveis. “O ‘Meu PB’ nasce com a enorme responsabilidade de levar a qualidade do Preço Baixo para a porta da casa dos nossos clientes, oferecendo desde o início um mix de mais de 10 mil produtos de todos os segmentos de nossas lojas”.

Youssef Hassan, head de E-commerce do Grupo Preço Baixo, explica que o app de compras agrega conceitos das novas tecnologias para oferecer comodidade e praticidade (Divulgação)

O aplicativo permite aos clientes realizarem suas compras com a opção de retirada no PB drive ou receber em casa mesmo optando pelo delivery. O app está disponível na Play Store ou Apple Store e para utilizar é só fazer o download (acesse aqui) pelo smartphone ou tablet, realizar o cadastro e selecionar os produtos desejados.

Na etapa seguinte, o usuário seleciona a opção de entrega (retirada ou delivery); efetua o pagamento, que será por meio do cartão de crédito. Youssef conta que em breve o app terá novidades com a possibilidade do pagamento via pix.

O head ressalta que a equipe buscou novos conceitos ligados às tendências tecnológicas utilizadas em aplicativos de bancos, mobilidade urbana e redes sociais para a construção do produto visando proporcionar a melhor opção online de compras no varejo e no atacado.

As expectativas para o lançamento são as melhores pelo cenário atual, no qual as pessoas buscam cada vez mais praticidade e economia de tempo para a resolução das atividades e pela qualidade e diferencial do Meu PB.

“O setor de e-commerce vem ganhando protagonismo nessa nova tendência, isso se deve às novas necessidades do dia a dia dos clientes, que passaram a querer administrar melhor seu tempo para poder desfrutar com sua família, estudos, trabalho, ou mesmo o lazer, sendo Meu PB a solução que visa trazer economia de tempo em uma atividade essencial, a compra de mantimentos”, finaliza Youssef.

