Preço Baixo garante aproximação com o cliente em campanha especial de Carnaval

O Carnaval é uma das festas mais tradicionais do país. E é claro que o Preço Baixo não ia ficar de fora da folia. Além de aproveitar as melhores ofertas da cidade, ao longo da última semana, os clientes tiveram a oportunidade de participar de uma programação pra lá de especial, que levou muita diversão para toda a família.

As ações foram idealizadas e executadas pela equipe de marketing do Preço Baixo, e contou com diversas atividades. Entre elas, o "Samba nas lojas", realizado em todas as unidades da marca, onde os clientes puderam fazer suas compras ao som de uma escola de samba da capital paraense, além do "Bailinho Kalango Kids", que levou muita folia para a criançada.

O gerente de marketing do Preço Baixo, Allan Pinheiro, destaca que um dos intuitos da equipe de marketing foi realizar atividades que garantam uma proximidade com os clientes.

"A gente sempre busca trazer os nossos clientes para mais perto do grupo, fazer com que eles sintam que o Preço Baixo é uma espécie de extensão da casa deles, e deixá-los à vontade por aqui. A proposta da ação de carnaval vem para fomentar essa ideia com uma programação voltada para toda a família!", explica Allan.

A programação foi toda pensada de forma estratégica, garantindo as melhores experiências para os clientes, destacando o diferencial do Preço Baixo no mercado. "Acompanhamos o processo utilizando uma pesquisa nos concorrentes do mercado, tanto físico como online, além de eventos e ofertas. Também temos nossa equipe de marketing para organizar todo o procedimento", complementa Carlos Alberto Lima, pesquisador de mercado do Preço Baixo.

Todas as atividades realizadas ao longo da campanha foram pensadas de forma estratégica, unindo as ofertas de produtos com a programação realizada nas lojas (Reprodução/Preço Baixo)

A comunicação com o cliente foi realizada de forma clara, trazendo representatividade e cores para as peças de divulgação da campanha, valorizando as principais referências desse período.

"O carnaval é um período de bastante alegria e diversão pra quem gosta de viajar com a família ou reunir os amigos para sair nos bloquinhos. Pensando nisso, utilizamos elementos bem tradicionais desse período em todas as nossas peças físicas e digitais, como pandeiros, por exemplo", explica o designer do grupo, William Borges.

Cliente satisfeito

Além de garantir o aumento nas vendas, as ações realizadas durante o Carnaval Preço Baixo tiveram uma grande aprovação dos clientes em todas as lojas da marca, como ressalta a analista de trade marketing do Preço Baixo, Leyliane Reis.

"Sempre que ocorre uma ação nas lojas, a reação do público costuma ser positiva, visto que a interação costuma ser acolhedora com todos. Os nossos colaboradores estão bem treinados para oferecer o melhor para o nosso cliente", afirma a analista.

A satisfação do cliente também é fruto da estratégia utilizada pela equipe de marketing da empresa, que busca produzir campanhas que proporcionem uma vivência regional aos consumidores, seja por meio das peças divulgadas nas redes sociais, quanto nas atividades realizadas nos espaços físicos das lojas.

A equipe também pensou em uma programação para a criançada, levando diversão para toda a família (Reprodução/Preço Baixo)

"A ideia é sempre regionalizar o conteúdo a ser veiculado às mídias on, em função da característica pessoal e única que podemos proporcionar à marca. Os stories e as publicações no feed tendem a utilizar o linguajar paraense, porque nós entendemos que assim a comunicação se torna mais clara e objetiva ao nosso cliente", destaca o social media, Vinicius Ramos.

E aí, gostou de ficar por dentro de tudo o que a equipe de marketing do Preço Baixo pensou para o seu carnaval? E se prepara, que ainda vem muito mais novidade e ações ao longo deste ano.