O tipo de corte ideal para cada receita: saiba como escolher

Com o aumento no preço da carne vermelha, o consumo dos brasileiros vem diminuindo e a busca por receitas que aproveitem todos os cortes é crescente. Saber o tipo de corte ideal é fundamental para evitar desperdícios. Confira a seguir um guia prático para cada um.

Para fazer uma carne ensopada, o ideal é escolher por tipos como músculo, fraldinha, acém e o patinho, que também é indicado para quem deseja um prato mais saudável, porque ele não possui gorduras. Estes cortes também podem ser usados para o preparo da carne de panela.

A carne ensopada pode ser preparada com músculo, fraldinha, acém e patinho (Roy Sloan / Pexels)Outra receita comum no dia a dia é a carne assada, que pode ser feita com vários tipos de cortes encontrados com facilidade no supermercado e com diferentes preços: lagarto, picanha, maminha, alcatra e o patinho para uma opção livre de gorduras. O prato pode ficar mais elaborado com a adição de recheios na carne como legumes e queijos.

Já para reaproveitar a carne assada no dia seguinte, a dica é desfiar as peças restantes, fazer um novo tempero e, se preferir, acrescentar ovos e preparar a famosa “saia velha” e servir.

Os cortes indicados para o preparo dos bifes são os mais macios: alcatra, contrafilé e o mais nobre, o filé mignon. Um bife acebolado com estes tipos irá agradar todo mundo. A isca de carne também pode ser preparada com todos estes tipos e consegue ser aproveitada sem desperdícios. Para quem gosta, o fígado de boi também é uma opção de preparo para bifes. Anota a dica: bife de fígado com bastante cebola!

Picanha, alcatra, costela, bisteca, cupim e outros cortes são os mais procurados na hora de fazer o churrasco de domingo e o tempero garante o toque especial na refeição. Outros itens como pão de alho, linguiças e queijos são complementos do churrasco junto com arroz, feijão, farofa, vinagrete e o que mais você preferir.

As carnes são aproveitadas no lanche para a produção de hambúrgueres e são feitas com costela, picanha, fraldinha, patinho e acém e outros. Para deixar o Burger mais delicioso, vale misturar bacon e temperos da sua preferência.