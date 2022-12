Dicas para preparar o visual para o Ano Novo

Rituais para atrair boas energias, uso de roupas em cores específicas na virada do ano e mudanças de visual são algumas das ações de preparação para a chegada do novo ano. Convidamos a Leticia Pacheco Ramos, secretária executiva e empreendedora digital, para ajudar na transformação do visual de 2023 com produtos acessíveis e disponíveis no Supermercado Preço Baixo.

Leticia Pacheco Ramos, secretária executiva e empreendedora digital, traz sugestões para ajudar na produção de 2023 (André Oliveira / O Liberal)

A empreendedora explica que as mudanças podem ser desde pequenos detalhes, mas que fazem a diferença na autoestima e no bem-estar, até as maiores.

“Acredito que mudar o visual faz parte de um ritual de virada de ano, a gente vive muita coisa no período de 12 meses. São muitos desafios pessoais e profissionais que nós vivemos e fazer essa transição de ano é um momento de se reconectar com a esperança que existe dentro de nós, que o futuro vai ser melhor, de que existirão novos projetos e que vamos alcançar nossos objetivos, então nada melhor do que a gente se preparar para receber esse ano”, reflete Letícia.

O cabelo é sempre uma escolha frequente para mudar para as festas de fim de ano. Ela indica as tinturas de cabelo, que dão um up no visual para homens e mulheres e o Preço Baixo tem uma seção completa de beleza com vários tipos de tonalidades e marcas disponíveis com preços acessíveis. Letícia confessa que essa será sua opção, porque pretende clarear os fios.

Rituais de beleza também fazem parte da produção e ajudam a melhorar a autoestima e preparar a pele para a maquiagem. Letícia sugere os produtos de skin care, como as máscaras faciais e de hidratação.

Produtos de cabelo, maquiagem e skin care não podem faltar na mudança de visual para o Réveillon (André Oliveira / O Liberal)

A empreendedora digital destaca que o processo de mudança deve ser profundo, por isso a preparação é importante. “Mudar o visual, mas mudar de uma maneira mais profunda já com o processo de autocuidado”.

As unhas dão charme e completam o look, por isso, se você gosta, a dica é caprichar. Cores em tons pastéis, vermelhos, cores mais fortes e os queridinhos tons de nudes podem ser encontrados no supermercado.

A maquiadora profissional e especialista em capacitação profissional de maquiadores, Alessa Surama, detalha que a busca pela mudança inicia meses antes de dezembro e se intensifica nos dias próximos a virada do ano. Ela conta que cabelo e maquiagem são os mais solicitados.

Ela explica que alguns cuidados diários são necessários para que as transformações, principalmente nos fios, permaneçam por mais tempo. Para os cabelos, ela indica o uso de produtos capilares correspondentes ao seu tipo.

Já para a maquiagem, a dica é o cuidado com a pele. A sugestão é o uso de sabonetes, hidratantes e uma rotina básica de skin care, com hidratante e protetor solar.

Algumas pessoas preferem fazer as transformações do visual em casa mesmo, devido ao custo mais acessível e para evitar a agitação dos salões de beleza neste período do ano.

Alessa Surama recomenda a montagem de kits de manicure com esmaltes, removedor, base, algodão e outros produtos que podem ser encontrados no Preço Baixo. Penteados diferentes para as comemorações de fim de ano ou para eventos de 2023. E para a maquiagem, a dica é usar bases mais leves, um olho com brilho e um gloss no lábio para proteger.