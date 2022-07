Cortes de carnes mais acessíveis e receitas práticas são opções para economizar

Mesmo com a variação nos preços, a carne continua sendo um item presente na lista do mercado. Receitas que usem cortes com preços mais acessíveis e que permitem o reaproveitamento da peça são alternativas para economizar no orçamento familiar.

Lagarto, coxão mole, coxão duro, fraldinha e acém são exemplo de cortes mais utilizados para preparar carne assada de panela. Dayvis Lino, gerente de vendas do supermercado Preço Baixo, conta que esses são os cortes mais procurados nas lojas do supermercado e quem podem ser reaproveitados. “Mesmo a carne assada sendo um prato extremamente saboroso, você pode não querer comer o mesmo todo dia, sendo fácil de reaproveitar as sobras e com o que você certamente já tem em sua geladeira”, explica o gerente.

Ele ainda complementa indicando uma receita para fazer esse reaproveitamento da peça. “Como a famosa ‘saia velha’ uma mistura de carne desfiada e uma generosa porção de legumes refogada em uma deliciosa redução de vinho tinto”, detalha.

A carne moída é um corte acessível e oferece uma variedade de receitas que podem ser feitas durante a semana sem comer do mesmo todos os dias. Outras peças como acém e a paleta moídos também são mais baratos e rendem boas receitas. “Aposte em kaftas, hambúrgueres artesanais, almôndegas ou polpetone, com certeza sua refeição será um sucesso e saíra bem mais barata”, é a dica do Dayvis Lino.

Dayvis Lino, gerente de vendas do Grupo Preço Baixo, dá dicas para comprar carnes (Divulgação Preço Baixo)

Além dos cortes mais procurados para o dia a dia, o supermercado Preço Baixo também possui opções de carnes para ocasiões especiais como churrascos, reunião com os amigos e datas comemorativas. Dayvis destaca que cortes como picanha, cupim e maminha da alcatra estão disponíveis no açougue.

Ele conta que a picanha é a carne mais procurada nas lojas do grupo. “A picanha é uma das campeãs de nossas prateleiras. O corte muito famoso é retirado da parte traseira do boi, próximo a alcatra, e conserva muita maciez e sabor”.

Ele ainda revela que o segredo da maciez está no cuidado do corte e a equipe do açougue sempre que possível orienta os consumidores sobre o tratamento da carne. “Tratamos esse corte com muito carinho e aplicando a melhor técnica ao retirar a peça, dessa forma não perderá sua principal característica: maciez e suculência”.

O padrão de qualidade do atendimento das outras áreas do supermercado também se estende ao açougue junto com as medidas de higiene adotadas pelo grupo, como explica o gerente. “Nossa carne bovina tem boa procedência, todas são inspecionadas e aprovadas pelos órgãos competentes”. “ E possuímos também um manual de boas práticas, aonde está detalhado todos os processos diários de manipulação e higiene e segurança alimentar, que fica sob a supervisão de nossa nutricionista”.

Outra alternativa para reduzir os custos com a alimentação é ficar atento as promoções anunciadas pelos supermercados e açougues. No Preço Baixo existem ofertas semanais e um dia da semana dedicado a ofertas de carne para o cliente, a quarta da carne.