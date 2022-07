Alimentos para o verão: saiba o que consumir

O verão é a estação do calor e das altas temperaturas e alguns cuidados com a saúde precisam ser tomados riscos como a hidratação para aproveitar a temporada sem riscos.

O consumo de água, sucos e alimentos como frutas e verduras ajudam a manter o organismo hidratado e a saúde equilibrada.

A água é indispensável. Abuse do consumo de água! Leve uma garrafa para praia, piscina, trilhas e passeios para ingerir, no mínimo, dois litros de água por dia. Sucos e chás também são opções refrescantes. Aposte na mistura entre sucos e chás, os chamados suchás, que também são refrescantes para a estação.

As frutas também são alternativas para manter a hidratação em dia. Na ida ao supermercado, dê preferência para as frutas ricas em água como a melancia e o melão, que possuem vitaminas e nutrientes apresentando benefícios para a saúde como a melhora da imunidade e controle da pressão arterial, entre outros.

Abacaxi, caju, manga e pera são outras opções de frutas refrescantes para comer durante o verão. Elas são fontes de vitaminas C, A e do complexo B, além de conter nutrientes como ferro e licopeno.

Uma alimentação saudável também contribui para a hidratação do organismo e as verduras e legumes atuam levando água e nutrientes para o corpo. Pepino, berinjela e tomate estão entre as opções de legumes para a estação. O tomate pode ser preparado como entrada em jantares em família ou reunião entre amigos.

As seções de hortifrúti do Supermercado Preço Baixo possuem uma variedade de frutas e verduras (André Oliveira / O Liberal)

Já entre as opções de verduras, as mais indicadas são alface, chicória, espinafre e repolho. Uma salada leve com diferentes molhos é um prato que combina com o verão. Pode ser consumida antes da praia ou como uma refeição mais leve na piscina ou como um lanche rápido. A alface é rica em fibras e a chicória em oxidantes, vitaminas e minerais. Já o espinafre ajuda na prevenção da anemia e do câncer de colón.

Às vezes o consumo de proteínas pode pesar e algumas pessoas evitam consumir enquanto estão em praias e piscinas, entretanto a ingestão de proteínas não deve ser reduzida nem pausada. Os peixes e frutos do mar são opções para continuar o consumo sem peso.

O peixe assim como os frutos do mar é rico em antioxidantes, que combatem os radicais livres e acumulam água auxiliam na manutenção da hidratação do corpo.