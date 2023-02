Adega do Preço Baixo oferece opções de bebidas para o Carnaval

O Carnaval já está logo ali e os preparativos estão com tudo! A bebida é um item indispensável nos blocos e festas e convidamos a Brenda Colares, sommelière do Supermercado Preço Baixo, para ajudar a escolher a ideal sem erros.

Além da tradicional cerveja, que já oferece várias opções na adega do Preço Baixo com diferentes marcas e estilos, os destilados, espumantes e vinhos são indicações ideais para cair na folia e levar para os bloquinhos.

Na adega do supermercado, você também encontra acessórios para conservar suas bebidas por mais tempo, como as bolsas térmicas. Brenda explica que as bebidas mais procuradas no período são os espumantes, gins e vodkas, que podem ser consumidas bem geladas e são as campeãs de venda.

Bebidas e acessórios estão disponíveis na adega do Preço Baixo para curtir o Carnaval (Agência Estumano)

Para os fãs de drinks, o clericot é a indicação ideal para o período carnavalesco. Se liga na receita! Vinho branco ou rosé, frutas como: laranja e morango, folhas de hortelã para dar aquela refrescância, bastante gelo e açúcar a gosto. Agora é só preparar para a galera e cair na folia.

Já para os que gostam de curtir o carnaval em casa ou em reuniões com a família e amigos, a sommelière sugere um vinho tinto para oferecer elegância ou uísques para curtir o momento.

A hidratação será a melhor amiga para garantir um carnaval tranquilo. Brenda lembra que o álcool causa desidratação o consumo frequente de água para evitar a ressaca e aproveitar os dias de folia com qualidade.

Blocos, festas ou reuniões em família, não esqueça de passar na adega do Supermercado Preço Baixo e aproveitar as ofertas.