4 petiscos fáceis e práticos para preparar em reuniões com amigos e familiares

O final de semana é um momento de relaxar e pede um encontro com os amigos e familiares e para deixar a reunião mais intimista e até mesmo economizar, a tendência é juntar o grupo com uma programação mais leve e em casa acompanhada de comidas e bebidas.

Os petiscos são boas opções para este tipo de encontro, pois são rápidos e práticos de preparar, além de proporcionar um momento divertido durante a montagem.

Brenda Colares, sommelière do grupo Preço Baixo, dá dicas de petiscos e bebidas para reunião com amigos e familiares (Arquivo pessoal)

A sommelire Brenda Colares, do grupo Preço Baixo, apresenta quatro petiscos fáceis de preparar e que podem ser encontrados no supermercado. Veja a lista a seguir.

Tábua de frios: É uma opção rápida e que agrada a todos os tipos de público. Ela pode ser montada conforme as preferências do grupo.

A tábua de frios é harmonizada com um vinho tinto. A sommelière explica que a estrutura do vinho complementa todos os sabores presentes na tábua. “É o clássico das harmonizações”, destaca.

Bolinho de Bacalhau: É um clássico da comida de boteco e é preparado com facilidade e agrada a maioria. A combinação ideal para acompanhar as porções de bolinho é uma cerveja bem gelada. Para Brenda, essa harmonização é uma viagem gastronômica.

Castanhas e salmão defumado: São outros tipos de petiscos que podem ser harmonizados com o whisky, além das bolinhas de queijo. A bebida possui um sabor mais presente e por isso pede petiscos que acompanhem essa estrutura.

Bruschetta Marguerita: Ela é uma entrada fácil e preparada à base de pão geralmente tostada com azeite. É um dos petiscos mais versáteis e pode ser harmonizado com várias bebidas como o gin. A dica da sommelière é um drink feito com a bebida.

Com todas essas dicas é só preparar a lista de compras e organizar o encontro. A Brenda preparou um checklist para cada tipo de petisco. Confira.

Queijos, salames, bolinhos e linguicinhas gourmet, pão italiano, tomate cereja, castanhas, manjericão, vinho tinto, destilados (gin, vodka, whisky) e cervejas comuns e especiais. Todos os itens podem ser encontrados com facilidade no supermercado.

Após decidir o cardápio confira as ofertas dos supermercados Preço Baixo e prepare sua reunião.