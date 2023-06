Supermercado Preço Baixo promove programação junina em todas as unidades

Comidas típicas, quadrilhas e músicas juninas são a marca registrada do mês de junho, momento para aproveitar as iguarias culinárias e curtir um bom forró animado. Para aproveitar a quadra junina, o supermercado está promovendo o Arraiá do Preço Baixo, até o dia 29 de junho com uma programação especial nas cinco unidades do grupo.

A programação do Arraiá do Preço Baixo é realizada na arena PB e conta com apresentações culturais, de quadrilhas juninas e de bandas regionais, concurso de miss infantil, drone premiado, além de degustações de comidas típicas em todas as lojas do Preço Baixo.

O concurso de miss infantil é realizado em todas as unidades do supermercado de acordo com o cronograma das quadrilhas juninas. As três primeiras colocadas irão ganhar as seguintes premiações: R$ 500 em vale compras (primeiro lugar), R$ 300 em vale compras (segundo lugar) e R$ 200 em vale compras (terceiro lugar).

As crianças interessadas em participar devem estar na faixa etária entre 6 a 12 anos e acompanhadas dos pais ou responsáveis e entrar em contato pelo número (91) 98443-3108. Vale lembrar que a inscrição é válida para uma única loja. Confira mais sobre o regulamento do concurso aqui.

As lojas do grupo também possuem ingredientes para preparar as comidas típicas do período (Divulgação Preço Baixo)

As quadrilhas juninas se apresentam nos dias 24 e 29 de junho, respectivamente, nas unidades Cidade Nova e Senador Lemos.

O cronograma geral da programação do Arraiá do Preço Baixo inicia sempre às 17h com apresentação de quadrilha junina e às 18h começa a apresentação de banda regional. A partir das 19h tem início o concurso de miss infantil e a apresentação musical retorna às 20h com mais quadrilha junina. O resultado do concurso infantil será anunciado a partir das 20h30.

Concurso de miss infantil e apresentações culturais fazem parte da programação junina do supermercado (Divulgação Preço Baixo)

Além da programação cultural, o público também pode aproveitar para se deliciar com as comidas típicas do mês junino em qualquer loja do grupo.

As unidades do supermercado Preço Baixo também contam com várias opções de ingredientes para preparar as comidas juninas e aproveitar em casa com a família toda.