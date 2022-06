Saiba como escolher a mesa de jantar ideal para o seu lar

A sala de jantar é o lugar onde as pessoas recebem os familiares e amigos para curtir momentos especiais. Por isso, é importante que esse ambiente tenha uma mesa de jantar confortável, prática e com estética agradável.

Para escolher a mesa de jantar ideal, o primeiro passo é levar em consideração as necessidades e a rotina do moradores. As mesas de jantar redondas e retangulares são as mais clássicas, porém também existem as quadradas e ovais, que combinam com ambientes modernos e integrados.

Mesa retangular é uma ótima opção para quem deseja acomodar várias pessoas na mesa (Reprodução/ Formosa Mix)

Veja, a seguir, dicas para escolher a mesa de jantar ideal:

1. Escolha o melhor local: seja em um canto da sala, na varanda gourmet ou na cozinha, o importante mesmo é pensar na praticidade no dia a dia. O ideal é colocar a mesa em um espaço de circulação de no mínimo 70 centímetros, caso ela não esteja encostada na parede;

2. Pense no tamanho: para ser confortável, a mesa deve ser escolhida de acordo com os espaços da casa e com o número de acomodações. Se o lar for pequeno, a mesa deve ter um tamanho menor para não atrapalhar a circulação dos moradores;

3. Decida qual é o melhor formato de mesa para o seu lar: as mesas podem ser quadradas, redondas, ovais e retangulares. Com tantas opções, o ideal é escolher o formato mais adequado para o espaço;

4. Defina o estilo da mesa: o estilo da mesa deve combinar com as cadeiras e com a decoração da casa. Antes de comprar a mesa, tente imaginá-la ao lado das cadeiras para ter certeza que há harmonia entre os elementos.

