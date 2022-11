Confira 4 dicas para decorar a sua sala de jantar

Existem alguns cômodos da casa que geram muitas dúvidas no momento de realizar a decoração, um deles é a sala de jantar. Para quem gosta de receber a família e amigos em ocasiões especiais, é importante deixar esse espaço bem aconchegante.

Uma opção para deixar esse ambiente bem alegre é investir em cores vibrantes, seja nos móveis, acessórios ou até mesmo nas paredes.

A seguir, confira dicas para decorar a sua sala de jantar:

1. Escolha os móveis com cuidado: as mesas e cadeiras são elementos super importantes para a sala de jantar, pois é ao redor desses móveis que as refeições e reuniões acontecem. Desta maneira, é ideal optar por elementos atemporais e confortáveis para oferecer bem-estar aos moradores e visitantes;

2. Foque na praticidade: seja pequeno ou grande, o seu cômodo precisa ser decorado de maneira funcional para ficar de acordo com todos os outros espaços da casa. Por isso, verifique os seus desejos e estude todo o ambiente;

3. Invista em utensílios: pratos, talheres, copos e guardanapos são essenciais para deixar a sala de jantar ainda mais bonita e sofisticada. Outro elemento que faz toda a diferença na decoração é a luminária, que deixa o espaço com um ar mais moderno;

4. Seja autêntico: plantas e quadros são uma ótima opção para deixar o local mais autêntico, harmonizado e moderno.

