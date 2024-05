“Super Maio” marca grandes entregas durante este mês em Bragança

A Prefeitura Municipal de Bragança segue um cronograma de entregas e assinaturas de ordem de serviço para novas obras em todo o mês, com o chamado “Super Maio”.

No dia 6, as obras do Centro Especializado em Reabilitação - CER III foram iniciadas, após a assinatura da ordem de serviço. O CER III é uma obra de R$ 7 milhões, da Prefeitura de Bragança em convênio com o governo federal, que deve atender demandas auditivas, físicas e intelectuais.

“Nunca Bragança cresceu tanto, somos gratos pelas grandes parcerias e esforço de toda nossa equipe. Nosso povo merece qualidade de vida”, afirma o prefeito Raimundo Nonato.

A reforma e manutenção completa da nova UBS Vila Sinhá II é outra estrutura moderna para atender o público do bairro. A entrega do novo posto de saúde de São Raimundo também deve atender ao menos 200 famílias.

A inauguração da Policlínica Ruth Bragança é a mais esperada agenda do “Super Maio”. O prédio funcionava como posto de saúde que, por anos, ficou abandonado e recebeu as obras em convênio com o Governo do Estado.

“Hoje, temos saúde para todos, com 100% de cobertura em atenção primária e saúde bucal”, afirma Dr. Mário Júnior, vice-prefeito e secretário municipal de Saúde.