Sucesso de vendas: Fort Litoranium alcança 30% vendido no lançamento

O empreendimento Fort Litoranium, localizado em Salinópolis, no Pará, se tornou um marco significativo para o mercado imobiliário de luxo no estado. O empreendimento alcançou a impressionante marca de 30% vendido no lançamento.

Para o gerente comercial da Estrutura Engenharia, Domenesh Brum, o sucesso das vendas pode ser explicado pela grandiosidade do empreendimento, assim como pelo potencial que a região onde o Fort Litoranium será construído oferece.

"O sucesso das vendas do Fort Litoranium é um reflexo da crescente demanda por imóveis de luxo em Salinópolis, no Pará. A região oferece um cenário deslumbrante e atrai investidores em busca de oportunidades únicas”, ressalta o gerente.

Empreendimento tem cativado investidores e compradores que buscam exclusividade e sofisticação (Reprodução/Estrutura Engenharia)

Além disso, Domenesh destaca o compromisso da Estrutura Engenharia em garantir um empreendimento único e diferenciado para o mercado imobiliário paraense. “O Fort Litoranium não é apenas um empreendimento de destaque, mas também uma promessa de valorização patrimonial e qualidade de vida. Estamos confiantes no potencial contínuo da região e comprometidos em oferecer aos nossos clientes uma experiência excepcional e um investimento sólido”, complementa.

O empreendimento tem cativado investidores e compradores que buscam exclusividade e sofisticação. Isso explica o sucesso do Fort Litoranium, comprovando o compromisso da Estrutura Engenharia.

Com uma proposta arrojada e uma localização privilegiada, o Fort Litoranium conquistou a confiança e o interesse do público, consolidando-se como um empreendimento de destaque no cenário imobiliário paraense.