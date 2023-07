Sombra e água fresca: cuidados com a pele vão além do uso de protetor solar

Cuidar da pele é um fator indispensável para quem quer curtir o verão com saúde. A maior radiação solar e as altas temperaturas neste período, somadas ao contato com a água do mar, por exemplo, podem facilitar o aparecimento de doenças de pele. Por isso, a médica dermatologista Rosemary Góes, cooperada da Unimed Belém, alerta para a importância de redobrar a atenção na hora de se expor ao sol durante o veraneio.

O principal cuidado que deve ser adotado durante o verão é o uso do filtro solar, porém existem outros artigos que auxiliam na proteção da pele. “Protetor solar é indispensável, porém várias barreiras físicas como: boné, sombrinha, camisa com proteção solar, e etc, são também eficazes”, afirma a especialista. Além disso, é fundamental o consumo de líquidos para manter a pele hidratada já que a exposição solar pode provocar desidratação e ressecamento da camada cutânea.

Quanto a aplicação do protetor solar, a dra. Rosemary Góes orienta que o produto deve ser utilizado em todo corpo respeitando os intervalos para reaplicação. “O filtro solar deve ser aplicado pelo menos 1 hora antes de se expor ao sol e reaplicar se você entrou na água ou transpirou bastante”, pontua.

Apesar das orientações, no verão muitas pessoas desejam “uma corzinha” e para isso recorrem aos cremes e óleos bronzeadores, ficando horas sob sol a pino para garantir aquela “marquinha”. Outra prática muito comum na estação e facilmente vista em praias e balneários é a descoloração dos pelos do corpo, o famoso banho de lua, utilizando água oxigenada e o pó descolorante. Contudo, ambas podem causar graves problemas de pele, como irritação, alergias, manchas, bolhas, dentre outros.

“Nenhum bronzeador é adequado e os descolorantes de pelos devem ser totalmente evitados ao expor-se ao sol, caso contrário a pessoa terá muitas possibilidades de desencadear severas dermatoses”, ressalta a médica dermatologista.

Outros problemas dermatológicos que podem surgir com maior incidência no verão se originam no manuseio de frutas cítricas ou perfumes e posterior exposição ao sol sem que tenha lavado com sabão. Além das queimaduras, é importante ficar atento ao tempo de uso de roupas molhadas para evitar o surgimento de micoses. Em caso de queimaduras leves, recomenda-se a utilização de hidratantes neutros e em casos mais severos deve-se procurar um médico, assim como para o caso de surgirem lesões.

A dermatologista Rosemary Góes ainda esclarece que comprar o protetor solar certo faz toda diferença na hora de se expor ao sol. “Eu acrescentaria a atenção na compra de protetores adequados ao seu tipo de pele, por exemplo, pessoa de pele muito clara deveriam usar protetores sempre acima de [fator] 50, se tiver pele do rosto oleosa, dar preferência para filtros do tipo toque seco”, conclui a médica da Unimed Belém.