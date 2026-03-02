Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Sólides aposta em tecnologia para apoiar as PMEs na gestão de riscos psicossociais

Iniciativa tem foco na Norma Regulamentadora número um (NR-1)

Conteúdo sob responsabilidade da Sólides
fonte

Atualização da Norma Regulamentadora número um (NR-1) entra em vigor a partir do dia 26 de maio de 2026 (Divulgação/Sólides)

A partir de vinte e seis de maio, entra em vigor a atualização da Norma Regulamentadora número um (NR-1), que trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais. A principal mudança é a inclusão obrigatória dos riscos psicossociais como estresse, burnout, saúde mental e prevenção ao assédio, no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ampliando a responsabilidade das empresas sobre o ambiente de trabalho.

O tema ganha relevância em um cenário preocupante. Dados recentes do Ministério da Previdência Social apontam que, em dois mil e vinte e cinco, foram registrados aproximadamente quatro milhões de afastamentos do trabalho por doença, o maior volume dos últimos cinco anos. Mais de quinhentos e quarenta e seis mil deles estiveram relacionados à saúde mental, superando pelo segundo ano consecutivo o recorde de licenças por transtornos psicológicos na última década.

Com a atualização da norma, o PGR deixa de ser apenas uma exigência legal e passa a ter impacto direto na sustentabilidade financeira, jurídica e operacional das empresas. Um programa ineficiente pode resultar em multas, processos e indenizações, além de custos indiretos, como aumento do absenteísmo, maior rotatividade e elevação da carga tributária sobre a folha.

Diante desse novo cenário regulatório, a Sólides, HR Tech especializada em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas, anunciou o lançamento de um módulo nativo de NR-1 dentro de sua plataforma. A empresa é a primeira do segmento a disponibilizar uma funcionalidade voltada especificamente à gestão do PGR com foco também nos riscos psicossociais.

O lançamento será realizado em duas etapas. Na primeira fase, a solução contempla o mapeamento de riscos psicossociais, apoio na elaboração de planos de ação, exportação do PGR vigente e envio das informações ao eSocial. Ainda no primeiro semestre, está prevista a ampliação da jornada, com gestão de documentos, criação de pesquisas estruturadas para diagnóstico do ambiente de trabalho e suporte técnico de médicos, engenheiros e especialistas para elaboração e assinatura da documentação exigida.

Segundo Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia da Sólides (CPTO), a proposta é reduzir gargalos históricos da gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho por meio da automação do PGR.

 “Ao automatizar a geração do PGR, incluindo o mapeamento de riscos psicossociais, entregamos às empresas um programa completo, de forma muito mais ágil e confiável. É uma solução nativa, robusta e estratégica, que amplia a inteligência do RH, reduz burocracias e transforma tempo e esforço operacional em decisões mais eficientes e seguras”, afirma.

Com a mudança na NR-1, a discussão sobre saúde mental no ambiente corporativo tende a ganhar ainda mais centralidade, exigindo das empresas uma postura preventiva e estruturada para evitar passivos trabalhistas e previdenciários — e reforçando o papel da tecnologia como aliada na adequação às novas exigências.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios.

A empresa recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões, e consolidou seu crescimento por meio de aquisições estratégicas de soluções voltadas à automação de processos de Departamento Pessoal e gestão de pessoas, ampliando seu portfólio e se consolidando como a one stop shop para PMEs. Atualmente, contabiliza mais de 45 mil clientes, totalizando mais de 15 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

gestaoderiscos

tecnologias

oliberalsolides360

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda