Sólides aposta em tecnologia para apoiar as PMEs na gestão de riscos psicossociais

A partir de vinte e seis de maio, entra em vigor a atualização da Norma Regulamentadora número um (NR-1), que trata das disposições gerais e do gerenciamento de riscos ocupacionais. A principal mudança é a inclusão obrigatória dos riscos psicossociais como estresse, burnout, saúde mental e prevenção ao assédio, no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), ampliando a responsabilidade das empresas sobre o ambiente de trabalho.

O tema ganha relevância em um cenário preocupante. Dados recentes do Ministério da Previdência Social apontam que, em dois mil e vinte e cinco, foram registrados aproximadamente quatro milhões de afastamentos do trabalho por doença, o maior volume dos últimos cinco anos. Mais de quinhentos e quarenta e seis mil deles estiveram relacionados à saúde mental, superando pelo segundo ano consecutivo o recorde de licenças por transtornos psicológicos na última década.

Com a atualização da norma, o PGR deixa de ser apenas uma exigência legal e passa a ter impacto direto na sustentabilidade financeira, jurídica e operacional das empresas. Um programa ineficiente pode resultar em multas, processos e indenizações, além de custos indiretos, como aumento do absenteísmo, maior rotatividade e elevação da carga tributária sobre a folha.

Diante desse novo cenário regulatório, a Sólides, HR Tech especializada em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas, anunciou o lançamento de um módulo nativo de NR-1 dentro de sua plataforma. A empresa é a primeira do segmento a disponibilizar uma funcionalidade voltada especificamente à gestão do PGR com foco também nos riscos psicossociais.

O lançamento será realizado em duas etapas. Na primeira fase, a solução contempla o mapeamento de riscos psicossociais, apoio na elaboração de planos de ação, exportação do PGR vigente e envio das informações ao eSocial. Ainda no primeiro semestre, está prevista a ampliação da jornada, com gestão de documentos, criação de pesquisas estruturadas para diagnóstico do ambiente de trabalho e suporte técnico de médicos, engenheiros e especialistas para elaboração e assinatura da documentação exigida.

Segundo Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia da Sólides (CPTO), a proposta é reduzir gargalos históricos da gestão de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho por meio da automação do PGR.

“Ao automatizar a geração do PGR, incluindo o mapeamento de riscos psicossociais, entregamos às empresas um programa completo, de forma muito mais ágil e confiável. É uma solução nativa, robusta e estratégica, que amplia a inteligência do RH, reduz burocracias e transforma tempo e esforço operacional em decisões mais eficientes e seguras”, afirma.

Com a mudança na NR-1, a discussão sobre saúde mental no ambiente corporativo tende a ganhar ainda mais centralidade, exigindo das empresas uma postura preventiva e estruturada para evitar passivos trabalhistas e previdenciários — e reforçando o papel da tecnologia como aliada na adequação às novas exigências.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios.

A empresa recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões, e consolidou seu crescimento por meio de aquisições estratégicas de soluções voltadas à automação de processos de Departamento Pessoal e gestão de pessoas, ampliando seu portfólio e se consolidando como a one stop shop para PMEs. Atualmente, contabiliza mais de 45 mil clientes, totalizando mais de 15 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.