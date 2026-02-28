Sistema OCB/PA promove intercâmbio técnico sobre abatedouros móveis modulares em Minas Gerais

O Sistema OCB/PA promove, no período de 10 a 14 de março de 2026, um intercâmbio técnico com as cooperativas do ramo agropecuário do Pará em dois abatedouros de suínos, ovinos e caprinos de Minas Gerais. A iniciativa tem como foco o conhecimento aprofundado sobre abatedouros móveis modulares, uma solução inovadora que alia eficiência produtiva, sustentabilidade e adequação às realidades regionais.

A ação atende a uma demanda apresentada pelas cooperativas durante o Presidente Itinerante 2025, quando foi manifestado o interesse em conhecer modelos de abate que possam fortalecer a cadeia produtiva, ampliar a agregação de valor e garantir conformidade sanitária e ambiental. Atendendo a esse pleito, o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, convidou um representante de cooperativas para integrar a missão técnica.

O objetivo é conhecer, de forma prática e técnica, os módulos de abate voltados para ovinos, caprinos e suínos, além de compreender todo o processo envolvido, desde a concepção dos projetos, instalação e operação dos equipamentos até as etapas de processamento, beneficiamento e comercialização dos produtos.

Ao todo, 11 cooperativas das regiões do Baixo Tocantins, Marajó, Nordeste e Sul paraenses, que já desenvolvem o sistema produtivo com suínos, caprinos, aves e peixes, participam da programação que inicia com a visita técnica ao ARO Premium Frigorífico “O Cortês”, localizado no município de Raul Soares (MG). O empreendimento integra um projeto voltado à produção de carne suína premium, reconhecida pelo alto padrão de marmoreio, maciez e sabor. Na oportunidade, as cooperativas conhecerão o projeto, os módulos de processamento e as soluções adotadas pelo frigorífico, que se destaca por sustentabilidade com uso de energia solar, biogás e ações de sequestro ativo de carbono. A estrutura contempla etapas como desossa, defumação, frituras e produção de embutidos.

Em seguida os participantes visitam a Fazenda Carapreta, referência nacional na produção de carnes nobres, incluindo bovinos, ovinos, caprinos e pescados. A fazenda possui duas unidades operacionais dedicada ao abate e processamento de ovinos, caprinos, e ao processamento de pescados. O empreendimento se destaca pelo alto nível tecnológico, pelo controle automatizado de irrigação e pelas certificações ambientais que asseguram práticas sustentáveis ao longo da cadeia produtiva.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, essas visitas representam um passo estratégico para fortalecer o cooperativismo agropecuário paraense, promovendo o acesso a tecnologias inovadoras, incentivando a profissionalização da produção e ampliando as possibilidades de geração de renda no campo. A experiência em Minas Gerais é uma solução para as cooperativas acessarem mercados estratégicos como os institucionais que demandam proteínas, os abatedouros modulares propõem abate de proteínas de ciclo curtos, ou seja, animais que podem se desenvolver em curto período.

“Esse intercâmbio técnico é uma oportunidade concreta de ampliar o conhecimento das nossas cooperativas sobre modelos inovadores, sustentáveis e economicamente viáveis. Ao conhecer de perto experiências consolidadas em Minas Gerais, buscamos estimular soluções que agreguem valor à produção local, promovam o desenvolvimento regional, gerem renda aos cooperados e ampliem a competitividade do cooperativismo paraense, sempre com responsabilidade ambiental e social”, destaca o presidente.