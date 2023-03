Programa de Capacitação oferece cursos técnicos gratuitos em Marabá

A Tecnored e a Vale, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), promovem programa de qualificação profissional para cursos técnicos gratuitos na área industrial em Marabá. As inscrições poderão ser feitas os dias 6 e 7 de março, somente de forma presencial, no SENAI do município, no horário das 8h às 12h e das 14h às 22h.

São 175 vagas para os cursos de Técnico em Metalurgia, em Eletrotécnica, Automação e Mecânica, no turno da noite, e de Eletromecânica no turno da tarde. “Acreditamos no poder da educação em mudar vidas e promover um futuro melhor para as pessoas. Com a oferta de cursos técnicos, nós, da Tecnored, buscamos preparar a população para o mercado de trabalho, com um aprendizado de qualidade”, pontua a gerente de Pessoas & Cultura da Tecnored, Patricia Marçal.

Para participar, é necessário ter no mínimo 17 anos, ensino médio completo e residir em Marabá e região. Pensando na inclusão de gênero nas áreas técnicas, 50% das vagas serão prioritárias para mulheres. No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos (original e cópia): documento de identidade com foto; CPF; comprovante de escolaridade (certificado de conclusão do Ensino Médio e histórico escolar) e comprovante de residência (conta de energia, água ou telefone).

O Senai fica localizado na Folha 31, setor Especial, lote Especial, no bairro Nova Marabá. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um curso e horário. O edital completo com informações está disponível no site: www.senaipa.org.br.

Tecnored

Marabá terá a primeira planta de produção de gusa verde com a implantação da Tecnored na cidade. As obras de construção foram iniciadas no município em 2022. A previsão de conclusão é 2025.

A Tecnored é uma subsidiária 100% da Vale focada no desenvolvimento de um processo de ferro-gusa de baixo carbono por meio do uso de fontes de energia, como biomassa, gás de síntese e hidrogênio, que emitem menos CO2 que os processos tradicionais de fabricação de ferro gusa.