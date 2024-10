Sistema Educacional Saggio é referência em reforço escolar

Quando se trata de educação, muitas vezes o processo de aprender pode ser complexo. Por isso, durante essa etapa é fundamental que os pais ou responsáveis das crianças e adolescentes estejam dispostos a buscarem ajuda quando necessário. Uma das maneiras de ajudar os meninos e meninas a superarem essas dificuldades é o reforço escolar. Em Belém, o Sistema Educacional Saggio proporciona um desenvolvimento adequado ao estudante, analisando as suas dificuldades e determinando o melhor plano de intervenção para que o aluno consiga obter um bom desempenho escolar.

De acordo com Karollayne Santos, diretora do Sistema Educacional Saggio, a escola surgiu há três anos, logo após o período de pandemia de covid-19, quando as primas de Karollayne enfrentavam grandes dificuldades no processo de aprendizagem, especialmente em português e matemática.

“Inicialmente, comecei apenas com três primas, auxiliando-as nas atividades escolares e na revisão para as provas. Como resultado, elas conseguiram melhorar suas notas de médias 3,0 e 4,0 para 9,5 e 10 em um curto período de tempo. Posteriormente, passei a divulgar meu trabalho nas mídias sociais, e nosso grupo de alunas cresceu de três para quinze. Atualmente, atendemos mais de 150 alunos, com uma equipe composta por: uma diretora, uma coordenadora pedagógica, um porteiro, duas monitoras e dez professores”, explica.

Karollayne Santos, diretora do Sistema Educacional Saggio, explica que a escola surgiu há três anos e, desde então, virou referência de reforço escolar (Divulgação/Sistema Educacional Saggio)

Plano personalizado

Funcionando de segunda a sexta, a instituição atua de forma personalizada, pois cada estudante recebe um plano com a melhor metodologia que lhe atende. Isso garante que o aluno não só possua um método adequado, como também certifica que ele terá resultados em seu acompanhamento com a equipe do Sistema Educacional Saggio.

Vale destacar que a instituição é o primeiro reforço estruturado de Belém a oferecer professores de áreas específicas aos alunos, conforme afirma a diretora Karollayne Santos. “Ao fazer parte do nosso time, o aluno irá receber um planejamento semanal de aula, para cada dia da semana que o mesmo frequentar. O professor desenvolve um plano de estudo para trabalhar as disciplinas desenvolvidas na escola, assim como auxiliar o aluno em tarefas de casa e desenvolver conteúdos extras, com base nas dificuldades apresentadas”, pontua.

Metodologia ativa

Para Natália Kelly Baia Neves, pedagoga no Sistema Educacional Saggio, um dos diferenciais da instituição de ensino é a metodologia ativa, onde é realizada uma avaliação para identificar as dificuldades do aluno.

Natália Kelly Baia Neves, pedagoga no Sistema Educacional Saggio, comenta que um dos objetivos da instituição é identificar as dificuldades dos estudantes (Divulgação/Sistema Educacional Saggio)

"A partir disso, iniciamos o processo de ensino-aprendizagem, promovendo o protagonismo do estudante, que deixa de ser um observador, como ocorre no método tradicional, e passa a ser um participante ativo das aulas. Fazemos com que o aluno se envolva e se sinta valorizado, por meio de perguntas e interações. Durante o processo, avaliamos continuamente as melhores estratégias para garantir um resultado eficaz, de forma a atender as necessidades do aluno de maneira personalizada”, explica a pedagoga.

Já o professor de ciências exatas da escola, Kaio Ari Cardoso, revela que pelo fato do estudante receber um ensino mais personalizado a sua realidade, o aprendizado se torna não apenas mais compreensível, mas também atrativo.

Kaio Ari Cardoso é professor de ciências exatas da escola Saggio. Ele destaca que a metodologia da instituição consegue atrair a atenção dos alunos. (Divulgação/Sistema Educacional Saggio)

“Buscamos garantir o máximo entendimento por parte do aluno, que é o protagonista do processo de ensino, enquanto o professor atua como facilitador. Esse ensino deve ser ajustado conforme as necessidades dos alunos, visando o pleno aprendizado”, ressalta.

Educação especial e inclusiva

O Sistema Educacional Saggio também investe em educação especial e inclusiva, com muito comprometimento e qualidade, conforme comenta Gilviane da Silva, professora da educação especial e inclusiva.

Gilviane da Silva, professora da educação especial e inclusiva, ressalta que esse tipo de educação é um dos diferenciais da escola (Divulgação/Sistema Educacional Saggio)

“Vale ressaltar que a educação especial é uma modalidade de ensino que atende estudantes com deficiência, altas habilidades, transtornos do desenvolvimento e outras necessidades específicas. Já a educação inclusiva é mais ampla e abrange todas as diversidades presentes, sejam étnico-raciais, religiosas ou relacionadas a pessoas com deficiência, além de grupos historicamente excluídos”, finaliza a professora.

