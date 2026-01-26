Sindifisco completa 34 anos com histórico de lutas e conquistas

Construído com a força e a união de auditores e fiscais, o Sindicato dos Servidores das Carreiras Específicas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará) completa 34 anos, no dia 27 de janeiro de 2026, sob o signo de batalhas contínuas. Com ações coordenadas e mobilização, nas ruas e na Justiça, o Sindifisco coleciona conquistas importantes para as carreiras fiscais tributárias: remuneração digna, bom ambiente e boas condições de trabalho, autoestima elevada e prestígio social crescente.

Criado em 27 de janeiro de 1992, como Sindicato do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará (Sinditaf), e reorganizado e rebatizado em 2010, o Sindifisco trabalha intensamente para fortalecer uma categoria incumbida de função essencial ao funcionamento do Estado.

“O Fisco atua na zona de conflito entre o interesse público e o interesse privado. É uma atividade que requer elevada capacidade intelectual, destemor e compromisso público. Por isso, à margem de todas as condições adversas, aos agentes de fiscalização cabe a tarefa de atuar com eficiência, competência e transparência para valorizar cada vez mais uma atividade pública essencial. O Sindifisco trabalha para o cumprimento dessa função”, afirma o presidente do Sindifisco Pará, Charles Alcantara.

Sindifisco trabalha intensamente para fortalecer uma categoria incumbida de função essencial ao funcionamento do Estado (Divulgação/Sindifisco Pará)

O Teto Remuneratório, a Lei Orgânica do Fisco, a mais avançada do país, a Lei da Produtividade são marcos incontestáveis, destaca Charles Alcantara. “Também o grande volume de apreensão de mercadorias e recordes de arrecadação sucessivos demonstram a grandeza do trabalho realizado pelos agentes do Fisco, com a garantia de recursos destinados para saúde, educação e infraestrutura”, assinala o presidente do Sindifisco.

Em 2026, o Sindifisco celebra mais uma vitória: a realização do concurso público para auditores e fiscais (nível superior) da administração tributária estadual do Pará. Em setembro de 2023, o Sindifisco expôs a dramática carência de servidores, quando lançou campanha pela realização de concurso público. O último concurso da Sefa foi realizado em 2022.

Para comemorar os 34 anos, o Sindifisco promove em Belém, nos dias 5 e 6 de março, o seminário “Justiça Tributária: é sobre quem paga – e quem deveria pagar – impostos no Brasil”, no Hotel Vila Galé Collection Amazônia, às margens da Baía do Guajará. O evento vai reunir políticos, pesquisadores e autoridades fiscais para debater os caminhos do Brasil no cenário pós-reforma tributária.

A cereja do bolo, segundo Charles Alcantara, será a inauguração da nova sede do Sindifisco. Em Assembleia Geral Extraordinária, os servidores do Fisco avalizaram, por unanimidade, a compra de um novo prédio, na avenida Governador José Malcher, 1131, no bairro de Nazaré.

Sindifisco Pará desempenha papel de destaque na cena política estadual e nacional (Divulgação/Sindifisco Pará)

A mudança da sede histórica da rua José Pio, no Telégrafo, consolida o ideal de avanços contínuos, em todos os sentidos, que caracteriza a atuação do Sindifisco. “O Sindifisco Pará desempenha papel de destaque na cena política estadual e nacional, pelas notáveis conquistas relacionadas à valorização profissional e pelas causas públicas que defende. A força de uma entidade sindical está na união e na luta dos trabalhadores”, afirma Charles Alcantara.