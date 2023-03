Sindicombustíveis destaca os principais benefícios de ser um associado

Uma associação sindical oferece aos associados uma rede de benefícios individuais e vantagens para o desenvolvimento da sua categoria. Com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará) não é diferente. A entidade busca defender os interesses da categoria, garantindo melhorias e atuando no combate as injustiças do setor. Além disso, proporciona uma série de benefícios para seus associados.

Confira as principais vantagens de ser um associado do Sindicombustíveis-PA:

Assessoria Jurídica

Uma das melhores maneiras que um sindicato tem para zelar de forma efetiva por seus associados é garantindo um respaldo jurídico à sua categoria. Pensando nisso, os associados do Sindicombustíveis contam com o apoio do escritório Ferreira, Gasparetto & Nicolau da Costa, oferecendo um conceito moderno e inovador em serviços jurídicos, garantindo um atendimento rápido e eficaz aos clientes, de acordo com as suas necessidades.

Assessoria Comercial

Os revendedores associados contam com um atendimento diferenciado e com uma rede de apoio formada por profissionais de campo do Sindicombustíveis-PA em todo o Estado. Esses profissionais estão preparados e contam com qualificação necessária para elaborar Check-List preventivo e Plano de ação das irregularidades que podem ser identificadas. Esse serviço permite que o posto revendedor consiga sanar todas as dúvidas que possam surgir.

Assessoria Contábil

Já imaginou ter à sua disposição consultoria fiscal e contábil totalmente gratuita? No Sindicombustíveis-PA, os associados possuem assessoria contábil sem qualquer custo. O serviço é disponibilizado em parceria com a Plumas Contábil. O escritório atua de forma específica para postos de combustíveis e possui grande experiência no mercado, com mais de 30 anos de experiência no seguimento.

Para facilitar o acesso dos associados, as consultas poderão ser realizadas por telefone, e-mail, videoconferência ou presencial, mediante pré-agendamento. Além disso, associados Sindicombustíveis-PA que desejam ser clientes da Plumas Contábil garantem um desconto de 20% nos honorários contábeis.

Convênios e parcerias

Uma das prioridades do Sindicombustíveis-Pa é oferecer um leque variado de opções de convênios e parcerias para seus associados, a fim de favorecer o maior número possível de usuários. Não é à toa que a entidade vem investindo em parcerias com o objetivo de economizar tempo e recursos.

Entre os principais parceiros do Sindicombustíveis-PA estão a Preserve Solução de Resíduos, DP Projetos e Consultoria Ambiental, Interlabs, MTS Lab Saúde e Bem-estar, Cia do Treinamento, Mapinet, Construtora Centaurus do Brasil, Previaut Corretora de Seguros, Linx e Vólus Gestão de Benefícios.

Ampla estrutura

Além de todas as vantagens e benefícios citados acima, a sede do Sindicombustíveis-PA conta com uma ampla estrutura para atendimento de seus associados. A entidade dispõe de espaços destinados para grandes eventos, reuniões, palestras, treinamentos e assembleias da entidade.

Para o futuro, José Carlos Silva, presidente do Sindcombustíveis-PA, destaca que o objetivo é "dar continuidade ao trabalho já iniciado, aumentar o quadro associativo, ampliar os serviços e benefícios, visando a diminuição dos custos do associado", ressalta. Além disso, o órgão pretende abrir novos canais direto com revendedor para estreitar ainda mais o relacionamento com o sindicato.

E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre as vantagens de ser um associado do Sindicombustíveis-PA? Tá esperando o que para se associar? Entre em contato com a entidade agora mesmo e potencialize o sucesso da sua empresa.