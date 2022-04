Significado das cores: saiba qual usar em cada ambiente da casa

Realizar transformações no lar deixa o ambiente renovado e, dependendo da decoração e das cores usadas nos cômodos, a casa pode transmitir diversas sensações, como tranquilidade, amplitude e sofisticação.

Cores como o azul e verde são tendências no mercado e têm o poder de acalmar. Elas são recomendadas para ambientes como quartos, salas de estar e banheiros. Já as cores mais vibrantes, transmitem a sensação de calor e energia, o que combina com quarto de adolescente e escritório.

Veja, a seguir, a influência das cores nos ambientes:

- Amarelo: é estimulante e tem o poder de tornar o ambiente aconchegante e confortável. Essa cor é mais indicada para salas de estar e espaços com grande circulação de pessoas, como áreas de convivência;

Por ser uma cor mais energizante, o amarelo é ideal para espaços de convivência (Banco de imagens/Pexels)

- Preto: é uma cor nobre, que passa sofisticação aos espaços. O preto também transmite a sensação de conforto e pode ser usado em diversos ambientes, porém com cautela para não carregar o local;

- Vermelho: cor ousada que transmite vibração, energia e dinamismo. É ideal para quem deseja criar um ambiente convidativo, como varanda gourmet e áreas de convivência;

Vermelho é ideal para quem deseja um cômodo mais ousado (Banco de imagens/Pexels)

- Branco: transmite paz, sensação de limpeza e amplitude. É uma excelente opção para as áreas internas e externas do lar;

Ambiente branco dá a impressão de que o local é grande (Banco de imagens/Pexels)

- Violeta: é uma cor extremamente sofisticada, que combina com varandas e escritórios. Os tons mais escuros de violeta deixam o ambiente mais elegante e os mais claros dão um efeito mais romântico.

