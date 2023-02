Tendências da arquitetura em 2023 é o tema do podcast da Sierra

Com o início do novo ano, as apostas para as tendências da temporada ganham destaque e o mercado da arquitetura segue o ritmo. Neste episódio do podcast Papo de Arquiteto, da Sierra, o arquiteto Laildo Mendes conversa com a apresentadora Verena Brasil sobre o que estará em alta durante o ano de 2023.

Antes das tendências deste ano, Laildo Mendes pontua os destaques de 2022 lembrando do uso frequente da madeira, do cimento queimado, das texturas mais naturais, dos tons mais suaves, dos ripados e garante que eles seguem firmes em 23.

O arquiteto Laildo Mendes é o convidado do podcast para falar sobre as novidades da arquitetura para este ano (Arquivo pessoal)

O uso dos ambientes integrados também continua se destacando este ano pela praticidade, mas principalmente pela otimização e custo financeiro. “Porque cada vez mais tanto os terrenos em condomínios horizontais, quanto os apartamentos ficam cada vez menores, porque o metro quadrado do valor dos imóveis está subindo principalmente no centro da cidade”, explica o arquiteto.

Além de ganhar espaço em casa, os ambientes promovem, de fato, a integração, em especial para os moradores que gostam de receber visitas em casa com a reunião entre as áreas integradas.

A tendência para as cores é a mistura entre tons. As cores vibrantes voltam a ganhar espaço em 2023 em acessórios, como objetos, papéis de parede,almofadas e telas. Já os tons neutros são mais aplicados para a parede dos ambientes das residências.

Para Laildo Mendes, a aplicação de tons neutros favorece as possíveis mudanças que poderão ser feitas nas casas. “Nas residências, as pessoas sempre tendem a fazer alterações, principalmente a pessoa que viaja muito, ela vai trazer referências de fora”, explica.

Os revestimentos mais procurados são os naturais. As texturas de pedraria e foscas são as mais solicitadas nos projetos e os acetinados dão um toque especial aos pisos internos. Ele pontua que o brilho ainda pode ser utilizado, entretanto sua aplicação é indicada nos objetos (luminárias, quadros, pendentes). As texturas naturais tem o poder de deixar o espaço mais leve.

A arquitetura em 2023 vem com grandes formatos. Desde os porcelanatos com 3,20 x 1,20 até os maiores e que são mais fáceis de aplicar em conjunto com as texturas que imitam os elementos naturais.

Laildo relembra que as pedras naturais em grandes formatos já foram utilizadas nas décadas anteriores nas fachadas das casas em tons mais escuros, e atualmente são usadas as mais claras.

Os móveis planejados apresentam novas configurações, devido às possibilidades das fábricas. Eles serão produzidos com uma leitura mais clássica, com uma composição do contemporâneo com o neoclássico em tons diferentes dos habituais proporcionando ambientes agradáveis.

A tendência industrial, que mistura os perfis metálicos, se mantém forte nos últimos anos e permanece em 2023. A parceria industrial e móveis planejados oferece um ambiente de interação, conta Laildo.

Acesse aqui o episódio completo do podcast Papo de Arquiteto e saiba mais sobre as tendências para 2023 com a participação do arquiteto Laildo Mendes e apresentação de Verena Brasil.