Decoração comfy: saiba como aplicar nos ambientes

Um ambiente acolhedor com iluminação e ventilação natural traz uma sensação de paz e tranquilidade, não é? Essa é a proposta da decoração comfy, que pode ser utilizada em todos os cômodos residenciais e em espaços corporativos e comerciais. O designer de interiores, Bertrand Tenório, fala mais sobre esse tipo de decor.

A decoração comfy preza pelo bem-estar visual e climático do ambiente proporcionando uma experiência de acolhimento e aconchego para os usuários do espaço. O designer de interiores elenca alguns elementos que contribuem na construção dessa sensação de tranquilidade.

O designer de interiores Bertrand Tenório fala sobre a decoração comfy e suas aplicações (Divulgação)

Janelas amplas, uso de tons pasteis e cores neutras, a presença de revestimentos naturais são alguns dos itens para priorizar o conforto. Ele esclarece que não há uma regra para o uso de cores, mas se for preciso indicar alguma, a dica é a preferência por cores neutras e tons terrosos.

“As cores neutras e alguns tons terrosos são muito bem-vindos justamente por trazer um clima mais natural, uma estética confortável aos olhos, não só no sensorial de você sentir, de tocar uma textura mais gostosa, mais delicada, mas de você olhar aquilo e realmente se sentir acolhido, se sentir abraçado, então os tons neutros, os azuis pasteis. Essas cores todas são muito bem utilizadas quando a gente se propõe a fazer o comfy”, pontua Bertrand Tenório.

Além das cores, as texturas naturais marcam este estilo, por exemplo, a utilização do linho, com um toque macio; as pedras, com a textura natural fazem a diferença.

A iluminação e a ventilação também oferecem conforto e qualidade de vida, em especial, se há moradores idosos com dificuldade de mobilidade. A ergonomia completa o espaço confortável e deve ser levada em conta na hora de escolher os móveis.

A decoração comfy está aparecendo com mais frequência em espaços corporativos e comerciais. O shopping center é um desses locais citados pelo designer. Ele explica que algumas transformações ocorreram nos últimos anos e a proposta de um ambiente acolhedor ganhou a vez.

Bertrand destaca que os corredores dos shoppings estão utilizando elementos característicos da decor comfy, como as plantas, os bancos em madeira ou couro para promover a experiência do bem-estar durante as pausas para as compras. O mesmo já pode ser observado em algumas lojas.

Os estilos podem ser misturados com elementos mais pessoais e outros do decor comfy para que a experiência seja ampliada.

Acesse aqui e confira o episódio completo do podcast Papo de Arquiteto sobre a decoração comfy com a participação especial do designer de interiores Bertrand Tenório e apresentação de Verena Brasil.