Ambientes luxuosos: saiba como tornar a sala um espaço sofisticado

A sala é o principal espaço de convivência em qualquer lar. É nesse ambiente que as famílias e amigos costumam se reunir. Investir em um espaço agradável e luxuoso pode não ser tão complicado quanto possa parecer. Basta focar em móveis corretos, investindo em uma decoração funcional e luxuosa ao mesmo tempo.

A escolha dos móveis ideais para montar uma sala luxuosa foi tema do podcast "Papo de Arquiteto", apresentado pela jornalista Bel Soares e que contou com a participação da arquiteta Gabrielle Vieira Sabado. A profissional tirou dúvidas e deu dicas para tornar a sala um ambiente agradável e moderno.



"Primeiro, falar de luxo, hoje, é muito complicado, porque o conceito é reinventado dia após dia. Não é tarefa fácil dizer se um ambiente é luxuoso pra quem gosta de um espaço minimalista ou pra uma pessoa que acha que a sua casa, sendo clássica, é luxuosa. Então, luxuoso é um conceito muito pessoal. Então, o primeiro ponto de partida é pensar que o ambiente pra ser luxuoso, moderno, tem que ter a tua cara, a tua experiência", destaca a arquiteta.



Conforto e sofisticação



Uma das prioridades na hora de escolher os móveis para o ambiente é atentar para a qualidade dos mesmos, levando em consideração a usabilidade dos mesmos, assim como o conforto, como destaca Gabrielle.



"Acho fundamental ter um móvel de qualidade. E eu não vou associar que qualidade tenha a ver só com luxo, com ostentação. Tem a ver com conforto", ressalta a profissional.

E, ao contrário do que muitos pensam, ter um ambiente luxuoso, moderno e agradável não exige um investimento tão alto. Há como deixar a sala linda e agradável sem gastar muito. E para isso, o ideal é ter a orientação de um profissional da área, que vai ajudar nas melhores escolhas para deixar o ambiente do jeito esperado.



De acordo com a arquiteta, "contratar um profissional é o primeiro passo para planejar os gastos. É esse profissional que vai juntar as informações e dar a clareza para concretizar esse sonho. O ideal é procurar um profissional, debater com ele o quanto quer gastar, investir e fazer um planejamento. Se é caro ou barato vai depender do planejamento. Sem planejamento, as coisas vão sair do programado".

Investir em móveis corretos e em uma decoração funcional e luxuosa deixará o ambiente mais agradável e sofisticado (Banco de Imagens/Freepik)



E quando o assunto é sofisticação, o que não pode faltar é uma boa iluminação. Afinal, ela pode fazer toda a diferença no clima da sala. Usar várias fontes de luz que chamam a atenção pode fazer com que o ambiente pareça bem organizado e luxuoso.



"Uma boa iluminação te dá esse clima que as vezes a gente entra em um espaço e se pergunta 'porque isso tá tão gostoso?' ou o inverso. Isso tudo quem faz é a luz. por isso, a iluminação deve ser muito bem planejada. Para cada luz, uma experiência", destacou.



