Sicredi oferece serviço de conta para crianças e adolescentes

O planejamento financeiro deve começar desde cedo e a abertura de uma conta para as crianças é o primeiro passo para organizar o futuro e ensinar sobre educação financeira. O Sicredi oferece o serviço de Conta Menor, uma conta corrente destinada a crianças e adolescentes.

A Conta Menor do Sicredi possibilita que as crianças conheçam mais sobre educação e controle financeiro com responsabilidade, autonomia e liberdade, além de outras vantagens como o uso do cartão de débito para compras no Brasil e no exterior, acesso aos investimentos do Sicredi, uso do cartão virtual para compras online e possibilidades de transferência via Pix ou TED.

A educação financeira deve fazer parte da rotina familiar e escolar desde cedo com o objetivo de estimular os jovens. A adoção de mesadas para as crianças e adolescentes pode ser o ponta pé inicial para que elas possam entender mais sobre controle de despesas, economia e gastos.

A dica é ensinar a importância do dinheiro em mãos, as prioridades e controle. Também é importante, de modo gradativo, adicionar novas dinâmicas como a abertura de conta corrente e/ou poupança e cartão de crédito, mas sempre acompanhando a faixa etária das crianças.

A Conta Menor do Sicredi também permite que os pais guiem os filhos no aprendizado da educação financeira, além da possibilidade de controle e segurança das movimentações dos jovens, como a concessão de cartão de crédito apenas com a autorização dos responsáveis e o monitoramento das movimentações financeiras.

O serviço pode ser contratado em qualquer agência do Sicredi pelos pais ou responsáveis dos menores de 18 anos, que sejam associados à instituição financeira, com a documentação oficial de ambos junto com comprovante de renda e residência.

Para mais informações, acesse o site do Sicredi e confira todos os benefícios.