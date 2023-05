Sicredi: entenda como as carteiras de pagamento digital e por aproximação facilitam no dia a dia

As carteiras digitais estão revolucionando a experiência do cliente na hora de fazer um pagamento, principalmente por serem eficazes, rápidas, seguras e garantirem a comodidade que todo mundo ama. Não é à toa que esse método de pagamento tem se tornado o preferido de muitas pessoas tanto nas compras físicas quanto online. O Sicredi destaca as facilidades que as carteiras digitais e os pagamentos por aproximação proporcionam no dia a dia.

Andar com dinheiro físico no bolso acabou se tornando algo do passado. É claro que não dá pra abandorar a carteira física, mas o mercado financeiro vem se transformando cada vez mais, garantindo experiências inovadoras, cheias de facilidade para os clientes. Um exemplo disso são as carteiras digitais e os métodos de pagamento por aproximação.

De forma simplificada, essas ferramentas garantem ao cliente a facilidade de usar o seu próprio dispositivo móvel para fazer transferências financeiras, assim como pagamentos por meio do Pix, QR Code e do cartão virtual ou físico.

Principais vantagens

O uso das carteiras digitais traz vantagens tanto para o cliente quanto para o comerciante. Entre os principais benefícios para o consumnidor estão a praticidade, segurança e facilidade na hora de fazer um pagamento, eliminando a necessidade de carregar uma carteira física.

Já para os comerciantes, os benefícios são muitos. Além da facilidade para fazer transações financeiras de qualquer lugar e a qualquer momento do dia e da noite, as carteiras digitais proporcionam mais segurança para lojistas e afins, reduzindo o risco de cobranças fraudulentas.

Tipos de transações

Que as carteiras digitais trazem facilidade para o dia a dia, isso você já sabe. Com elas é possível fazer vários tipos de transações, como pagamentos de boletos bancários, compras de produtos em lojas virtuais, pagamento de compras no supermercado, fármacia ou perfumaria, além de realizar transferência de valores através do PIX para a sua conta bancária ou de outra pessoa, assim como adicionar dinheiro em sua carteira através de boleto.

Carteiras digitais Sicredi

O Sicredi está antenado nas novidades do mercado financeiro e busca sempre oferecer o que há de melhor para seus clientes. Os cartões de crédito e débito do Sicredi funcionam em todas as soluções de pagamento: Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e WhatsApp Pay, garantindo liberdade e segurança na hora de escolher os meios de pagamento.

Basta utilizar o seu smartphone ou smartwatch para fazer suas compras de forma ágil, controlando todos os seus gastos pela tela do celular. Abra a sua conta no Sicredi e aproveite todas as facilidades com as carteiras digitais!