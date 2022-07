Seguros para empresa: proteção na medida certa para o seu negócio

Ter a tranquilidade de manter o seu negócio em segurança deve ser prioridade para qualquer empresa. Investir na proteção do negócio é fundamental para garantir total segurança para os ativos da companhia, e a melhor forma de fazer isso é a contratação de um seguro empresarial.



A proteção de uma apólice de seguro é um grande aliado na hora de exercer uma gestão mais confortável, focada no crescimento e aprimoramento da empresa, sabendo que em casos de emergência, o negócio estará amparado por um seguro, o que garante a cobertura das despesas provocadas por algum tipo de sinistro, caso venha a ocorrer.



Como funciona?



A partir da contratação, a empresa estará segurada contra diversas situações, levando em consideração o que estiver estipulado na apólice. É importante ressaltar que cada tipo de seguro inclui coberturas e benefícios específicos, que devem ser adequados conforme as necessidades do negócio, priorizando a estrutura física e patrimonial do negócio.



Tipos de seguros

Os seguros mais comuns para empresas são de vida, auto e de patrimônio (Banco de Imagens/Freepik)



Os seguros mais comuns para empresas são de vida, auto e de patrimônio, que podem proteger equipamentos, insumos, itens de estoque, entre outros elementos.



Seguro de vida



Tem como principal objetivo proteger o maior e mais importante patrimônio de uma empresa: os colaboradores. Nesse tipo de seguro, também é possível incluir cônjuge e filhos do colaborador, podendo abranger a proteção em casos de morte, invalidez e despesas médicas, hospitalares, odontológicas e de funeral.



Seguro auto



Esse tipo de seguro é essencial para manter a proteção dos veículos da empresa em casos de roubo, furto, colisão, incêndios, acidentes provocados com terceiro, entre outros. O seguro auto Sicredi disponibiliza serviços assistenciais 24h de troca de pneus, chaveiro, auxílio em caso de pane elétrica ou mecânica e reboque.

Seguro Patrimonial



O seguro patrimonial tem a finalidade de proteger o patrimônio da empresa, oque pode ser o espaço físico, máquinas e equipamentos. Além disso, a proteção pode incluir mercadoria, despesas fixas e até aluguel. Neste tipo de proteção, existem apólices com coberturas que incluem sinistros como incêndio, roubo e furto. Ainda são oferecidos serviços assistenciais como segurança e vigilância, elétrica e hidráulica. Essa é uma opção ideal para quem deseja proteger máquinas e equipamentos não agrícolas próprios ou dados em garantia, sejam eles fixos ou móveis.



O Sicredi possui o produto certo para as necessidades da sua empresa, com coberturas e serviços que se adaptam ao que o seu negócio precisa, seja qual for o porte e o ramo de atuação (comércio, serviços ou indústria), garantindo a tranquilidade para você se preocupar com o que mais importa: o crescimento da sua empresa.