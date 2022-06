Seguro: o que é, quais os tipos e como funciona

Imprevistos acontecem na vida de qualquer pessoa. Uma batida de carro, uma enchente na rua de casa ou um acidente pessoal podem trazer as mais diversas consequências para a rotina, sejam elas emocionais ou financeiras. Os seguros existem para ajudar os indivíduos a lidarem de maneira mais fácil e menos onerosa com os prejuízos causados por estes acontecimentos repentinos.

O seguro é um contrato feito entre uma pessoa ou uma empresa e uma seguradora, o qual estabelece uma cobertura contra determinados riscos que possam atingir a família, um bem material, um patrimônio ou até um objeto.

Existem vários tipos de seguro, mas antes de contratar, é preciso levar em consideração o estilo de vida, os riscos e as demandas reais do segurado, além de ficar atento às regras para utilização da apólice.

Veja a seguir alguns exemplos de seguros que vão trazer mais tranquilidade e conveniência à sua vida.

1.Seguro de vida: protege o segurado e seus beneficiários contra ocorrências que causem morte ou invalidez e também pode ser estendido à família. O Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) oferece opções de seguro de vida para pessoas entre 14 e 80 anos, de diferentes perfis – solteiras, casadas, com ou sem filhos. Na apólice constam diversas assistências (nutricional, educacional, domiciliar, funerária, de remoção), além de coberturas que buscam dar segurança e tranquilidade aos beneficiários no caso da ausência repentina do segurado.

2.Seguro residencial: oferece cobertura para os mais diversos tipos de problemas que podem ocorrer na casa, que vão desde incêndio, queda de raios, explosão, roubo, até quebra de vidros e danos elétricos. A cobertura é personalizável e a assistência é 24h.

3. Seguro automóvel: ele garante a cobertura do veículo segurado em diversas situações (danos materiais, roubo, furto, incêndio, colisão e outros incidentes). No Sicredi, o Seguro Auto atende a vários segmentos: veículos de passeio, pick-up, caminhão, táxi e moto. A assistência 24h contempla auxílio em caso de pane mecânica, elétrica ou seca, reboque, troca de pneus, transporte emergencial, chaveiro e outras coberturas.

4. Seguro de Responsabilidade Civil: é indicado a profissionais de diversas áreas para proteção contra possíveis prejuízos causados por ações de sua responsabilidade. O Sicredi oferece os seguros RC Médico e Dentista, que auxilia profissionais da saúde que desejam garantir segurança em casos de incidentes com seus pacientes e

danos causados involuntariamente a terceiros. A apólice contempla cobertura de danos morais e danos por uso de equipamentos médicos e odontológicos, reembolso do contratante, entre outras cláusulas.

Para conhecer mais opções de seguros, acesse o site do Sicredi.