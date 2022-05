Saiba como funciona o consórcio e como ele ajuda a conquistar seus sonhos

O acesso a bens materiais, experiências ou melhorias para seu negócio estão nos planos de muitas pessoas, mas os altos custos envolvidos e a dificuldade de oferta de crédito podem parecer um impeditivo para realizar algumas dessas conquistas. No Brasil, o surgimento dos consórcios na década de 1960 se tornou uma alternativa para contornar esses problemas.

Basicamente, o consórcio funciona com a união de pessoas físicas ou jurídicas com um interesse em comum por um bem ou serviço. Os grupos formam uma espécie de poupança, que conta com a colaboração de todos visando facilitar a compra do item, levando em consideração as necessidades e as possibilidades financeiras do cliente. Tudo isso com a garantia de segurança oferecida pela administradora de consórcios, cuja atuação é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil.

Para adquirir a casa, o carro ou qualquer produto dos sonhos, é necessário que os consorciados sejam contemplados nos sorteios realizados por meio da Loteria Federal ou tenham seus lances aceitos nas assembleias ordinárias do grupo. Por conta disso, Karoline Alves, assistente de negócios do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), avalia que o consórcio é atrativo especialmente para quem deseja um produto ou serviço e pode esperar pela contemplação.

“O consórcio é recomendado principalmente para as pessoas que ainda não possuem o hábito de guardar dinheiro pois auxilia na disciplina financeira e na formação de poupança. Umas das grandes vantagens do consórcio é que está ligado a uma taxa de administração e não a uma taxa de juros, tornando o custo deste crédito muito mais barato em relação ao financiamento”, afirma.

VEJA MAIS

Além disso, o consorciado pode desfrutar de mais benefícios quando adquire o produto por meio de uma cooperativa de crédito, que lhe dá acesso a melhores condições de contratação em relação a outras instituições financeiras do mercado. “Uma das vantagens de adquirir o consórcio na cooperativa é que o associado é o dono do negócio, pois todos os produtos e serviços contratados geram receitas em que ele participa dos resultados”, pontua Karoline Alves.

A Sicredi contempla mensalmente cerca de 3.300 associados em seus grupos de consórcio (Divulgação / Sicredi)

A Sicredi é a 7ª maior administradora de consórcio do país, com mais de 250 mil cotas ativas, distribuídas em cerca de 560 grupos, nos quais são contemplados mensalmente mais de 3.300 consorciados. Para Karoline Alves, os números são resultado da saúde financeira dos grupos, cujas cotas são comercializadas apenas para associados.

“Possuímos uma das menores taxas de administração do mercado, baixa inadimplência, liberdade na escolha dos bens, além de atendimento personalizado pelas nossas cooperativas”, destaca a assistente de negócios. Outro diferencial é que a Sicredi forma grupos para aquisição de diversos bens e serviços nas áreas: sustentável, automóveis, imóveis, náutico, caminhões, motocicletas, móveis planejados, drones e máquinas e equipamentos, com prazos de até 200 meses.

Para se associar ao Sicredi e aproveitar os benefícios desses e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição, acesse o link.