Golpes do Pix: saiba o que são e como se prevenir

Os golpes virtuais tornaram-se um problema muito comum na vida da população mundial. Com o uso de novas tecnologias, os criminosos têm utilizado, cada vez mais, métodos diferenciados para tentar enganar seus alvos. Entre as principais ferramentas usadas pelos golpistas está o PIX.

Todo cuidado é pouco na hora de utilizar tecnologias financeiras. Com o PIX, não seria diferente. O Sicredi destacou os principais tipos de golpes utilizados pelos criminosos para fazer novas vítimas no PIX.

Antes de mostrar as ferramentas utilizadas pelos golpistas, é importante ressaltar os cuidados que os usuários devem ter na hora de usar as tecnologias. Afinal, os criminosos se aproveitam de falhas ou desatenção das vítimas para realizarem os golpes, colocando as vítimas em uma situação que sequer percebem que estão envolvidas.

Uso da foto no WhatsApp

Você já deve ter visto alguém relatando que teve a foto usada por números desconhecidos para aplicar golpes pelo WhatsApp. Sem dúvidas, esse é o tipo de golpe que mais tem crescido no mundo virtual. Nele, os golpistas usam a foto da vítima e a lista de contatos da mesma para pedir dinheiro pelo Pix. Os fraudadores usam a foto da vítima para pedir dinheiro aos integrantes da lista de contatos, principalmente os mais próximos, como amigos e parentes.

Para não cair na cilada, o ideal é confirmar por telefone (ligação) ou pessoalmente, se a solicitação foi feita pela pessoa dona do contato. Nunca envie dinheiro sem saber se quem está pedindo é, de fato, o seu conhecido.

O WhatsApp é uma das principais ferramentas usadas pelos criminosos (Banco de Imagens/Pexels)

Falso sequestro

Essa prática já é bem conhecida, mas se tornou mais fácil com o PIX. A pessoa entra em contato com a vítima, afirmando que sequestrou alguém da família e fala que tem um valor a ser pago. O golpista aproveita o desespero da pessoa, e até imita a voz de um familiar, para induzir a realização da transferência.

Atendimento bancário falso

Muita gente desconhece essa práticas, mas nela o golpista se passa por atendente do banco e acaba induzindo a vítima a criar uma chave Pix. O cliente é enganado no momento em que o criminoso pede para a vítima fazer um teste na ferramenta, onde o mesmo transfere um valor para o golpista. Para não cair nesse golpe, é fundamental que o cliente nunca forneça seus dados ou faça operações bancárias por meio de ligações. Em caso de suspeita, desligue a ligação e entre em contato diretamente com o banco.

Problema no Pix

O golpe começa com a divulgação de uma notícia falsa, informando que existe uma falha no Pix, que acaba oferecendo prêmios em dinheiro para pessoas que transferem valores para determinadas chaves. Após isso, a vítima transfere o valor para a suposta chave premiada, mas o dinheiro vai direto para a conta do criminoso.

Uma dica básica para não cair no golpe é ficar atento a mensagens oferecendo dinheiro de forma fácil. Lembre-se sempre que não existe a possibilidade de você ganhar "dinheiro fácil". Então, fique longe dessas mensagens que inventam premiações consideradas estranhas.

Roubo do Instagram

Um golpe que se tornou muito comum, ultimamente, é o do roubo de contas do Instagram. Após roubar a conta, os golpistas iniciam uma espécie de "classificados", onde oferecem diversos produtos com um preço bem abaixo do mercado, o que acaba atraindo muita gente.

Para evitar ser enganado, antes de fechar qualquer negócio, verifique se a conta está sob o controle do verdadeiro usuário da mesma. Além disso, fique atento a dados do Pix diferentes do nome do proprietário da conta na rede social.

Como se prevenir

Alguns cuidados são necessários para evitar ser vítima de um golpe virtual. Para não ser enganado, é fundamental redobrar a atenção na hora de usar o PIX. Pensando nisso, destacamos algumas dicas que podem ajudar a evitar possíveis golpes. Confira:

- Fique atento a pedidos de Pix por WhatsApp, mesmo que sejam feitos por pessoas conhecidas. Antes de fazer qualquer transferência, certifique-se que o dinheiro está sendo enviado, de fato, para uma pessoa do seu convívio.

- Estabeleça um limite diário para transferência via Pix no app ou site oficial do seu banco. Isso evita que valores altos sejam repassados de forma inadequada.

- Realize transações somente no app ou site oficial do seu banco;

- Não realize transações financeiras quando estiver conectado em redes públicas como de shoppings e restaurantes. Apesar de parecer algo simples, usar redes públicas pode trazer sérios transtornos.

- Uma boa dica é criar uma chave aleatória para fazer transações financeiras para desconhecidos, evitando repassar dados como CPF ou número de telefone.

O Pix é realmente seguro e confiável



Não precisa se preocupar. O Pix continua sendo uma forma de pagamento segura. Todas as operações realizadas na plataforma são criptografadas, rastreadas e monitoradas 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sem contar que o Pix conta com os mais rigorosos protocolos de segurança e se comunica diretamente com o Banco Central, o que evita possíveis fraudes.

Quer saber mais informações sobre esse meio de pagamento e outros assuntos relacionados? Acesse o site do Sicredi e fique por dentro de muitos conteúdos de qualidade.