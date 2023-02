Especialista do Sicredi dá dicas para organização financeira em 2023

Com o início do novo ano, novas metas são traçadas e a redução das dívidas é uma delas. O consultor de negócios da Central Sicredi Norte/Nordeste, Erlivaldo Bandeira, dá dicas para organizar o orçamento financeiro e começar a investir.

Segundo pesquisa realizada pelo Serasa Experian, em setembro de 2022, 68.4 milhões de brasileiros estão inadimplentes e o planejamento financeiro é a melhor saída para equilibrar o orçamento familiar e fugir de endividamentos, como explica o consultor.

“Ele é a organização das finanças pessoais para a criação de uma estrutura de proteção das necessidades do indivíduo e de uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos e realizar sonhos em curto, médio e longo prazo. Por mais que a pessoa já tenha uma noção dos gastos extras do começo do ano, quando ela coloca tudo no papel, fica mais fácil tomar melhores decisões financeiras”.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em novembro do ano passado, ajuda a entender o cenário do endividamento no Brasil. De acordo com a pesquisa, o público feminino é o mais endividado, com cerca de 80,7% das mulheres com algum tipo de dívida em novembro de 2022. Os dados ainda apontam que os brasileiros com mais 35 anos são os que mais possuem dívidas.

A organização financeira é a principal saída para evitar e sair do endividamento e existem ferramentas como planilha financeira, aplicativos de finanças e caderno de anotações que ajudam no acompanhamento dos gastos e no planejamento financeiro. Para Erlivaldo Bandeira, o acompanhamento das despesas é fundamental para observar o caminho do dinheiro. A dica é ficar atento aos gastos fixos e variáveis.

Outro ponto de atenção é o estabelecimento de limites para os diferentes tipos de compras. Por exemplo: alimentação, material escolar. O valor de limite deve ser indicado no planejamento financeiro para se ter uma visão ampla dos custos.

A adoção de alguns hábitos na rotina ajudam a reduzir os gastos mensais, como a utilização de transporte coletivo ou a opção de caminhadas em percursos curtos no lugar do transporte particular. Preparar as próprias refeições, compartilhar serviços de streaming, levar lista de compras na hora do mercado e praticar exercícios físicos mais baratos também vão fazer a diferença ao final do mês.

O Sicredi, primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina, com mais de 6,4 milhões de associados, atua no ensino e aprendizado da organização de gastos dos associados e não associados com várias ações. O destaque é a criação do programa Cooperação na Ponta do Lápis, em funcionamento desde 2020, com o objetivo de cooperar com a sociedade para uma vida financeira sustentável.

O programa do Sicredi utiliza o método COOPS com as etapas de conscientizar, observar, organizar, preparar e sustentar para construir hábitos financeiros mais sustentáveis. Conheça mais sobre o programa aqui.

Com o planejamento financeiro em ordem, o próximo passo é iniciar os investimentos. O consultor do Sicredi dá orientações para aplicar o dinheiro de forma correta e segura.

O primeiro passo é organizar a reserva de emergência, que deverá ser utilizada nos momentos de imprevisto, e deve ser equivalente de 3 a 6 meses dos gastos fixos, como água, telefone e energia.

Para os iniciantes, a orientação é aplicar em investimentos seguros e fáceis, com destaque para Tesouro Selic, com investimento mínimo de R$100,00 reais e RDC, a partir de R$10,00 e liquidez diária.

Os investimentos no Tesouro IPCA, Ações, ETFs, Fundos Imobiliários e Criptomoedas também são opções rentáveis e mais indicadas. Independente do investimento escolhido, a dica é pesquisar e conhecer cada um para escolher da forma mais adequada com o que deseja.

Para mais informações sobre o tipo de investimento mais indicado, simulação de redimentos e teste de perfil de investidor, acesse o site do Sicredi e saiba mais.