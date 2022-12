Consórcio: entenda como ele funciona e como pode te ajudar a realizar sonhos

Conquistar a tão sonhada casa ou um automóvel é o desejo de milhares de brasileiros. Uma ótima opção para alcançar o seu objetivo é o consórcio. Essa modalidade de crédito permite a contratação de bens e serviços e tem como vantagem a facilidade de realizar um planejamento financeiro em médio e longo prazo. Afinal, as parcelas são fixas e calculadas de acordo com as condições de cada indivíduo.

Já ficou claro que esse tipo de modalidade de crédito pode ajudar, e muito, na realização do seu sonho. Porém, é importante buscar empresas sérias, que garantam a segurança necessária para fechar o negócio, como a Sicredi, que além de trazer a segurança necessária, ainda oferece taxas mais justas, que não comprometem o seu orçamento.

Sicredi fecha o ano com descontos imperdíveis

O Sicredi sempre busca garantir aos clientes as melhores opções de produtos, ajudando no planejamento financeiro, o que proporciona tranquilidade na hora de adquirir bens mais caros. Pensando em trazer mais facilidades para os seus clientes, a instituição financeira cooperativa deu início a uma ação promocional única, pra fechar o ano com chave de ouro.

A instituição está com até 30% de desconto na taxa de administração em diversos segmentos como, automóveis pesados, imóveis, móveis planejados, motocicletas e serviços. A iniciativa tem a finalidade de proporcionar oportunidade para conquistar sonhos de maneira planejada e desenvolver a econômica para a comunidade local, permitindo adquirir bens de maior valor.

Para a assessora de produtos consórcio do Sicredi, Karoline Alice, essa é uma oportunidade dos clientes adquirirem bens de maneira cuidadosa, sem prejudicar suas finanças. “Esse é o momento ideal para que nossos associados possam se planejar para adquirir bens de valor mais elevado ou até mesmo planejar um procedimento estético, festas e viagens com taxas reduzidas e sem comprometer o planeamento financeiro”, destacou.

Ficou interessado em dar o primeiro passo na realização do seu sonho? O Sicredi oferece diversos produtos e serviços que podem te ajudar nessa jornada. Acesse o site e fique por dentro de todas as novidades da instituição.