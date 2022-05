Conheça as vantagens do consórcio para adquirir um veículo

Ter um veículo próprio é sinônimo de comodidade no dia a dia, por isso a aquisição de um carro ou uma moto é o sonho de muitas pessoas. Porém, o valor elevado para dificulta o acesso a esses bens para quem não tem capital para comprar à vista. Uma alternativa para isso é recorrer ao planejamento tendo o consórcio de automóveis como um aliado.

O consórcio se dá com a união de pessoas físicas ou jurídicas em grupos que tem um interesse em comum por um bem ou serviço. Uma instituição atua como administradora e fica responsável pela formação do grupo, cuja atividade é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Além da segurança, o consórcio traz vantagem de planejar a compra se pensando a longo prazo, já que é possível fazer as parcelas se adaptarem às necessidades e às possibilidades financeiras do cliente.

No caso do consórcio de automóveis, o processo de compra é semelhante ao de outros produtos. Antes de contratar, é preciso fazer uma simulação para saber o valor da carta de crédito necessária para realizar a compra. Na administradora financeira, o cliente pode definir a quantidade de parcelas de acordo com o que mais se encaixa no orçamento.

Depois de contratado, o consorciado pode ser contemplado e obter a carta de crédito para obter o automóvel. A contemplação pode ocorrer por sorteio considerando o 1º prêmio da Loteria Federal ou pela oferta de lance, que pode ser fixo, referente a 20% do total, ou livre, quando o consorciado pode oferecer um percentual maior. Em todos os casos, deve se estar em dia com o pagamento das parcelas para ser contemplado nas assembleias.

Além do atendimento diferenciado, os associados da Sicredi contam com o Canal do Consorciado para realizar todas as operações do consórcio. (Divulgação / Sicredi)

Quando se é sorteado ou o lance é aceito ao longo do plano contratado, o consorciado consegue adquirir o veículo em condições mais favoráveis ainda, pagando menos do que em um financiamento. Dessa forma, o consórcio se mostra uma opção vantajosa para a compra de um carro ou moto já que garante uma aquisição organizada e programa, com controle e medidas de segurança fáceis de serem acompanhados, além da comodidade de ter uma instituição financeira cuidando do investimento para que você alcance o seu sonho.

Os valores das parcelas são variáveis, pois dependem do percentual calculado sobre o total. A regra geral é que o valor diminui ao longo do tempo à medida que se realiza os pagamentos. Mas alguns fatores podem inflacionar a parcela, como a mudança do preço de tabela do veículo ou risco de problemas na liberação da carta de crédito, quando o índice de inadimplência no grupo é alto.

