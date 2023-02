Como usar crédito de maneira adequada para desenvolver o seu negócio?

Empreender pode parecer algo fácil para quem olha de fora, mas para o empreendedor, assumir essa tarefa não é nada simples. Montar um negócio exige muito planejamento, investimento, estudo e, principalmente, foco para não se perder no caminho. Por isso, é fundamental que o crescimento do negócio seja feito de maneira consciente, evitando-se surpresas desagradáveis.

Não basta dar início ao negócio. Expandir o mesmo está entre as prioridades de qualquer empreendedor. Para alavancar os negócios, muitos empreendedores recorrem à tomada de crédito. Apesar de ser uma ótima estratégia para o crescimento da empresa, o uso desse crédito pode ser uma verdadeira cilada, se não for realizado da forma correta. O que serviria para impulsionar o negócio pode acabar levando para o buraco.

Pensando nisso, o Sicredi destacou algumas dicas importantes para te ajudar a usar o crédito de forma correta, evitando erros e equívocos muito comuns.

Necessidades do negócio

O primeiro passo antes de usar o crédito é identificar as principais necessidades do negócio. O ideal é fazer uma avaliação detalhada da aplicação do dinheiro e da capacidade de pagamento da empresa. Isso é fundamental para entender se o negócio realmente precisa do empréstimo e se o mesmo terá condições de arcar com o pagamento dele.

Nunca misture as finanças pessoais com as da empresa

Essa dica é uma regra básica para o sucesso de um negócio: é fundamental separar o dinheiro que pertence à empresa do que pertence à pessoa física. Apesar de muita gente saber disso, é comum os pequenos empreendedores misturarem as finanças pessoais com as da empresa.

Quando se trata de crédito, essa prática se torna ainda mais perigosa, já que a mesma pode afetar o funcionamento da empresa e comprometer a capacidade de pagamento da dívida. Lembre-se sempre: o crédito deve ser visto como algo vital para a empresa. Se você usá-lo de forma indevida, o fracasso pode ser um destino inevitável para o seu negócio.

Defina qual será o destino do recurso

Antes de pedir crédito no mercado, pare e analise qual o seu objetivo e de que forma esse dinheiro será utilizado. Agindo dessa forma, você evitará erros no meio do caminho e vai garantir que o empréstimo seja feito de forma bem sucedida.

Caso a finalidade seja um investimento fixo, como a compra de equipamentos ou veículos, o ideal é buscar uma linha de financiamento. Mas se o seu objetivo é aplicar o dinheiro em capital de giro, o mais aconselhável é realizar um empréstimo simples.

Pagamento de contas e despesas

A gente sabe que todo negócio possui despesas fixas. Porém, por alguns meses, devido a diversos tipos de variáveis, como a baixa nas vendas ou perda de clientes, nem sempre é fácil manter as contas e despesas em dia. Nesses casos, buscar auxílio no crédito pode ser uma boa opção para dar um gás no negócio. Mas foque em usar o dinheiro para manter contas, fluxo de caixa e tudo mais em equilíbrio. Afinal, isso é fundamental para retomar ou dar continuidade nas atividades da empresa.

E aí, gostou das nossas dicas? O Sicredi pode te ajudar a construir o futuro da sua empresa com prazos e tarifas adequados à realidade do seu negócio. Confira as opções de crédito que o Sicredi disponibiliza para o seu negócio!