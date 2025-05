Sicredi registra crescimento em faturamento de 58% no mercado de máquinas de cartão em 2024

O mercado de máquinas de cartão fechou o 4º trimestre de 2024 com um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano anterior e um faturamento superior a R$ 1,1 trilhão, conforme mostra o “Relatório de Monitoramento do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento: Especial Market Share”, do CardMonitor.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de 9 milhões de associados, foi o principal destaque do setor, registrando o maior crescimento percentual de faturamento em crédito e débito, 58% no comparativo com 2023, com R$ 15,6 bilhões. Desse montante, R$ 8,5 bilhões foram transações em crédito, representando uma ampliação de 60% em relação ao quarto trimestre de 2023, e R$ 7,1 bilhões em débito, o que equivale a um avanço de 55% no mesmo período.

As máquinas de cartão do Sicredi movimentaram R$ 50 bilhões em 2024, registrando um crescimento de 41% em relação ao ano anterior. Esse avanço elevou a participação de mercado da instituição de 1,1% para 1,4% no segmento, conforme relatório.

“Esse resultado reafirma a estratégia bem-sucedida da instituição em expandir sua atuação no mercado e oferecer soluções financeiras alinhadas com as reais necessidades de nossos associados”, salienta Felipe Sessin, superintendente de Produtos do Sicredi.

A instituição, atualmente na sétima posição entre as maiores credenciadoras do país, registrou 574,6 mil estabelecimentos cadastrados no final de 2024, um aumento de 31% na comparação com 2023.

Benefícios

As máquinas de cartões do Sicredi aceitam todas as formas de pagamento e podem ser entregues aos empreendedores no momento da contratação via a própria agência. Com elas, é possível receber pagamentos por Pix Aproximação com o Google Pay, e as vendas no crédito podem ser creditadas em até 1 dia útil, garantindo mais agilidade financeira. Além disso, o App da Máquina de Cartões e o Portal do Associado simplifica a gestão do negócio e auxilia na organização financeira dos empreendedores associados ao Sicredi.