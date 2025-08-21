Sicredi oferece vantagens exclusivas para associados PJ e impulsiona negócios

O Sicredi tem se consolidado como um verdadeiro parceiro das empresas que desejam crescer com solidez e propósito. Para os associados Pessoa Jurídica (PJ), a cooperativa oferece um portfólio completo de soluções financeiras, apoio consultivo e, principalmente, uma relação baseada na confiança e no compromisso mútuo com o desenvolvimento local.

"Ao escolher o Sicredi, o associado Pessoa Jurídica conta com uma instituição cooperativa que oferece soluções completas, atendimento próximo e personalizado. Além de acessar os serviços financeiros, o associado também participa dos resultados da cooperativa, fortalecendo o vínculo com a instituição e gerando retorno proporcional à sua movimentação", destaca a assessora de Negócios PJ do Sicredi, Karoline Souza.

Benefícios

Para empreendedores e empresas de todos os portes, ser associado PJ ao Sicredi significa contar com vantagens que vão muito além dos produtos financeiros tradicionais. Entre os principais benefícios estão:

- Linhas de crédito com condições competitivas, incluindo capital de giro, antecipação de recebíveis, financiamentos para expansão e investimentos em sustentabilidade.

- Conta PJ com tarifas justas, acesso a canais digitais modernos e atendimento próximo e personalizado.

- Soluções de pagamento e recebimento, como maquininhas, cobranças automatizadas, cartões empresariais e gestão de fluxo de caixa.

- Consultoria especializada, com profissionais que conhecem o mercado local e ajudam na tomada de decisões estratégicas.

- Participação nos resultados, com distribuição das sobras de acordo com a movimentação financeira de cada associado.

Tudo isso com o diferencial de fazer parte de uma instituição que reinveste os recursos na própria comunidade, gerando impacto social e econômico positivo.

"O Sicredi atua como um verdadeiro parceiro desde o início da jornada empreendedora. Oferecemos consultoria financeira personalizada, linhas de crédito específicas para capital de giro, aquisição de equipamentos e investimentos iniciais, soluções de pagamento e recebimento como máquinas de cartão e pix, que facilitam a operação desde o primeiro dia, além de educação financeira por meio de cursos e conteúdos digitais, ajudando o empresário a tomar decisões mais seguras e sustentáveis. Nosso objetivo é garantir que o negócio comece com uma base sólida e planejamento estratégico", ressalta a especialista do Sicredi.

Foi em busca dessas soluções financeiras que a empreendedora Monique Santos procurou o Sicredi. Hoje, a associada de Belém do Pará, possui o seu próprio negócio e vem investindo em melhorias e na expansão de seu empreendimento. "O Sicredi entrou em minha vida, em novembro do ano passado. Eu abri a conta na cooperativa e consegui um empréstimo para comprar mercadoria para a minha loja", destaca a empreendedora, que já possui duas unidades físicas da loja.

Confira:

Empreendedorismo local

O Sicredi acredita no poder transformador dos pequenos e médios negócios. Por isso, atua diretamente no fomento ao empreendedorismo, seja apoiando quem está abrindo sua primeira empresa, seja financiando a expansão de negócios já consolidados.

"Os recursos captados são reinvestidos na própria região, estimulando o desenvolvimento local, gerando empregos e fortalecendo a economia. Além disso, promovemos iniciativas sociais e educacionais como "A União Faz a Vida" e "Cooperação na Ponta do Lápis", que envolvem a comunidade e reforçam nosso compromisso com o crescimento coletivo e sustentável. No Sicredi, atuamos como parceiros do desenvolvimento, sempre próximos dos nossos associados e da realidade local", explica a assessora.

Com presença em diversas regiões do Pará, a cooperativa oferece não apenas crédito, mas capacitação, conexões e incentivos à inovação, fatores fundamentais para o fortalecimento da economia local. Nesse contexto, o Sicredi se destaca como protagonista de um modelo econômico mais justo, colaborativo e sustentável.

Para saber mais, acesse: sicredi.com.br/home/para-empresa.