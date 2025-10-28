Sicredi lança solução tecnológica Clover em evento exclusivo para empresários em Belém

Na noite da última quarta-feira, 22, o Sicredi realizou em Belém um evento exclusivo para empresários e empresárias da região, marcando oficialmente o lançamento da Clover, uma solução inovadora de pagamentos e gestão de negócios desenvolvida pela Fiserv em parceria com a instituição financeira cooperativa.

O encontro aconteceu no Xperience Connection, no bairro do Reduto, reunindo associados Pessoa Jurídica (PJ), parceiros estratégicos e lideranças do Sicredi. A Clover chega ao Pará com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo local por meio de tecnologia de ponta.

A máquina de cartões oferece funcionalidades como gestão de vendas por funcionário, controle de gorjetas, cadastro de clientes com registro de preferências, geração de relatórios consolidados e uma interface intuitiva que facilita o acompanhamento das informações mais relevantes para o negócio. Já presente em outros estados, a solução reforça o compromisso do Sicredi com a inovação.

Cleomar Abreu, diretor executivo da Sicredi Norte, celebrou o lançamento:

“É com grande entusiasmo que realizamos este evento na capital paraense, marcando a chegada da Clover ao Estado. Ele representa não somente a introdução de uma nova tecnologia, mas também o compromisso do Sicredi em oferecer soluções inovadoras que atendem às necessidades dos nossos associados. A Clover é uma ferramenta poderosa que integra pagamentos e gestão de negócios, proporcionando mais eficiência e controle para os empreendedores paraenses”.

Tecnologia e versatilidade

Disponível nos modelos Flex e Mini, a Clover permite o controle de vendas por cartão, Pix, carteiras digitais e dinheiro, facilitando o fechamento de caixa. Entre os diferenciais estão a emissão de relatórios consolidados de múltiplos dispositivos, personalização de comprovantes com a logo da empresa, suporte remoto via chat, mensagens ou videochamada, além de atendimento por WhatsApp e chamadas de voz.

A automação embarcada também possibilita emissão automática de notas fiscais, controle de estoque e emissão de tickets para eventos. A versatilidade da plataforma atende diversos segmentos, como bares, restaurantes, clínicas, farmácias, postos de combustíveis, varejo e hotéis.

O lançamento ocorre em um momento de forte crescimento do Sicredi no setor de meios de pagamento. Segundo levantamento da CardMonitor, a instituição registrou um aumento de 55% no volume de transações no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior — um dos maiores crescimentos percentuais entre as credenciadoras. Mais informações sobre a Clover estão disponíveis em Máquina de Cartões | Sicredi.