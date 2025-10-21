Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Sicredi lança nova funcionalidade do Pix para empresas

Instituição financeira cooperativa disponibiliza a função de recebedor via pix automático para seus associados pessoa jurídica

Conteúdo sob responsabilidade do Sicredi
fonte

Por meio do pix automático, as empresas podem automatizar cobranças recorrentes (Divulgação/Sicredi)

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 9,5 milhões de associados, passa a oferecer aos seus associados pessoa jurídica uma nova opção de recebimento: o pix automático. Com essa funcionalidade, empresas podem automatizar cobranças recorrentes por meio do pix, como mensalidades e contas fixas, com mais eficiência e praticidade. Em junho, o Sicredi já havia lançado o pix automático na função pagador para pessoas físicas e jurídicas.

A funcionalidade permite que contas recorrentes sejam pagas de forma automática, sem que o cliente precise autorizar cada transação individualmente. A empresa associada ao Sicredi (recebedora) envia uma solicitação de consentimento ao cliente (pagador), com informações como valor máximo por transação, frequência (semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual), data de vencimento e validade da autorização.

Após a aceitação, feita com autenticação no aplicativo do Sicredi (como senha ou biometria) e leitura de QR Code, cada autorização é paga na periodicidade acordada entre o cliente e a empresa.

VEJA MAIS

image Sicredi registra crescimento expressivo em consórcios e alcança R$ 50 bi em créditos
A instituição registrou R$ 14,8 bilhões em vendas de consórcios em 2024, um avanço de 31,9% em relação a 2023

A nova solução reforça o relacionamento do Sicredi com o público Pessoa Jurídica (PJ), que representa uma parcela significativa da sua base: mais de 1,3 milhão de empresas são associadas à instituição financeira cooperativa.

“Com o pix automático, agora disponível na função de recebedor para as empresas, reforçamos nosso compromisso em oferecer soluções financeiras cada vez mais acessíveis e alinhadas às necessidades dos nossos associados. Essa nova funcionalidade possibilita que cada empresa escolha a melhor forma de receber seus pagamentos, de maneira prática, eficaz e integrada à rotina dos negócios, melhorando a experiência tanto de quem paga quanto de quem recebe”, destaca a superintendente de meios de pagamento do Sicredi, Virgínia Silva da Cunha.

O pix automático soma-se a outras funcionalidades já existentes e disponíveis aos associados do Sicredi, como pix agendado recorrente, pix parcelado e pix por aproximação. Mais informações em sicredi.com.br/site/pix.  

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

pixautomatico

cooperativa

sicredimelhoralternativa2025

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda