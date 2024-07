Sicredi inaugura nova agência e fortalece presença em Marabá

Com objetivo de ampliar sua presença local e impulsionar o crescimento do cooperativismo na região, o Sicredi inaugurou mais uma agência em Marabá, no sudeste do Pará. Localizada estrategicamente na rodovia Transamazônica, Km 05, lote 2b, bairro Nova Marabá, a inauguração, realizada na noite da última terça-feira (16), foi marcada pela presença de autoridades públicas, representantes do Sistema OCB/PA, associações e sindicatos, conselheiros e diretores da cooperativa, coordenadores de núcleo, associados, gerentes, colaboradores e convidados.

A nova agência, que é a terceira em pleno funcionamento na cidade, foi projetada para oferecer um espaço prime, dedicado a proporcionar atendimento próximo e personalizado aos seus associados.

Inauguração da agência contou com a presença de diversas autoridades do cooperativismo (Ascom Sicredi Sudoeste MT/PA)

Ramon Dias, gerente da nova agência Transamazônica, destacou a presença do Sicredi no mercado local e seu papel essencial no desenvolvimento econômico do município. “Marabá apresenta oportunidades em todos os segmentos e essa terceira agência está equipada com um ambiente confortável e altamente exclusivo para atender as demandas dos nossos associados”, concluiu Ramon.

Em um discurso especial durante a inauguração, o presidente da Sicredi sudoeste MT/PA, Antonio Geraldo Wrobel, ressaltou a importância estratégica da nova agência em Marabá.

“A abertura desta agência representa o nosso compromisso com o cooperativismo e com o fortalecimento econômico de Marabá. Acreditamos no potencial deste município e investimos recursos financeiros e humanos para gerar renda, negócios e realização de sonhos. Estamos comprometidos em oferecer serviços financeiros de qualidade, promovendo o desenvolvimento sustentável e contribuindo para o bem-estar da população que vive aqui”, afirmou Wrobel.

Junior Serra, superintendente do Sistema OCB/PA Pará também esteve presente no evento e destacou o trabalho desenvolvido pelo Sicredi no estado.

“O Sicredi tem proporcionado a elevação do patamar do cooperativismo paraense. Nos últimos anos, a sua atuação nas regiões sul e sudeste do estado tem auxiliado no desenvolvimento socioeconômico da região. O Sistema OCB/PA, enquanto representante máximo das cooperativas no estado, reconhece o quanto a cooperativa, com a sua grandeza, mostra a importância do modelo cooperativista economicamente e para além disso, o fortalecimento e difusão desta cultura".

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.