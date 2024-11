Sicredi inaugura mais uma agência em Ananindeua

Em mais um movimento de expansão no Pará e com o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico local, o Sicredi inaugurou na última terça-feira (12), a agência Sicredi ACIA, nas dependências da Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA), localizada na Rua José Marcelino de Oliveira, 399 Ananindeua – Centro.

Com um projeto arquitetônico que preza pela proximidade e conforto, a sala foi aberta ao público em cerimônia que contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado, dos diretores Cleomar Abreu, José Humberto Ribeiro e Ivo Alvarenga, da presidente da ACIA, Ivelane Neves, e outros representantes das duas instituições.

“Esse é um momento de muita alegria para nós, do Sicredi, porque inauguramos nosso escritório de negócios dentro da ACIA, que é um espaço importante para o empreendedor de Ananindeua, principalmente para o micro, pequeno e médio empresário. Essa é uma oportunidade ímpar para nós desenvolvermos nosso negócio aqui no município e podermos crescer junto com ele e com a Associação Empresarial de Ananindeua”, ressaltou o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado.

A unidade segue os padrões de excelência que já são marca registrada do Sicredi, além de ofertar todos os serviços já realizados pela instituição financeira cooperativa, como abertura de conta, consórcios, linha de créditos, seguros, saques e muito mais.

“É um momento muito importante para a Associação. Pela primeira vez, a ACIA, ao longo dos seus 38 anos, está inaugurando uma instituição financeira que é voltada exatamente para fortalecer o nosso empresariado de Ananindeua. É um lugar acolhedor e preparado para que ele faça negócio, networking e tenha acesso a linhas de crédito especiais”, completou a presidente da ACIA, Ivelane Neves.

Agência Sicredi ACIA é a segunda unidade da cooperativa aberta no município de Ananindeua (Divulgação/Sicredi)

O diretor Executivo da cooperativa, Cleomar Abreu, frisou que a ACIA é uma parceira importante para a cooperativa e a inauguração do escritório do Sicredi nas dependências da Associação materializa a intercooperação entre as instituições.

“Essa é uma agência moderna, dentro do conceito que vai fortalecer e muito as nossas relações e os negócios, tanto do Sicredi quanto dos associados aqui da ACIA. Agradecemos muito por essa parceria, porque entendemos que temos muito a agregar na prosperidade de cada associado e apostamos muito no crescimento do empreendedorismo local”, disse.

A agência Sicredi ACIA é a segunda unidade da cooperativa aberta em Ananindeua e a 10ª na área que compreende a Região Metropolitana de Belém e Castanhal. No Pará, o Sicredi está presente desde 1992 e atualmente possui 99 agências em 76 municípios paraenses, alcançando a marca de mais de 308 mil associados.