Sicredi é reconhecido pela CNF e Febraban pelo rigoroso combate e prevenção a fraudes e golpes

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país e com mais de 8 milhões de associados conquistou o “Selo de Prevenção a Fraudes” da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O objetivo da certificação é fortalecer a integridade das operações no Brasil, ao mesmo tempo que evidencia as práticas rigorosas das instituições na prevenção, repressão e conscientização sobre fraudes e golpes.

O selo atesta que o Sicredi e suas 104 cooperativas possuem processos eficientes para prevenir fraudes e conscientizar seus associados sobre os riscos. As instituições financeiras certificadas foram submetidas a uma avaliação criteriosa que verificou a existência de serviços especializados em prevenção a fraudes, além de análises e score de risco. Também foram avaliadas as ações de cooperação, parcerias e compartilhamento de informações com parceiros externos, bem como a adequação dos processos preventivos.

A certificação exigiu ainda a implementação de planos de conscientização e divulgações contínuas sobre prevenção a fraudes, a adoção de soluções e boas práticas para abertura de contas correntes, e a estruturação mínima necessária em termos de ferramentas, procedimentos e governança tanto para a gestão de processos transacionais quanto para o tratamento eficaz de fraudes.

“Assegurar a confiança dos nossos associados é uma prioridade contínua no Sicredi. A conquista do Selo reflete o nosso compromisso em manter elevados padrões de segurança e investimentos em ferramentas de prevenção. Também reafirma nossa responsabilidade de orientar e conscientizar os associados para que possam realizar suas transações digitais e físicas de forma segura e com tranquilidade”, destaca Marcus Barboza, Diretor Executivo de Riscos do Sicredi.

No último mês de agosto, o Sicredi, em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Câmara Temática de Crédito, fez parte da campanha #CliqueConsciente. A iniciativa, intitulada “Juntos por mais segurança digital”, pretendia educar os associados sobre as ameaças digitais e como se proteger contra elas.