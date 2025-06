Sicredi disponibiliza teste para diagnóstico gratuito de educação financeira

O Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB) é uma ferramenta gratuita e acessível que permite aos brasileiros avaliarem sua saúde financeira com base em sete dimensões, como capacidade de cumprir obrigações, planejamento, segurança e liberdade para fazer escolhas. No site de sua Fundação, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com 123 anos de história, oferece a possibilidade de qualquer pessoa fazer o diagnóstico gratuitamente no site.

Segundo a mais recente edição do I-SFB, desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com apoio técnico do Banco Central, a saúde financeira do brasileiro apresentou melhora em 2024. O índice médio subiu para 56,7 pontos, o maior patamar dos últimos três anos, refletindo avanços na educação financeira e maior controle sobre o orçamento familiar.

A pesquisa de 2024, que ouviu 4.911 brasileiros, revelou que 48,5% das pessoas ainda vivenciam algum nível de aperto financeiro, mas esse número caiu 1,4 ponto percentual em relação a 2023. Além disso, 40,9% relatam dificuldades para pagar contas.

Para o Sicredi, o diagnóstico do I-SFB é mais do que uma métrica: é um instrumento de transformação social. A instituição incentiva o uso da ferramenta como ponto de partida para uma jornada de educação financeira contínua.

"Acreditamos que o bem-estar financeiro é um pilar essencial para a qualidade de vida. O diagnóstico do I-SFB é uma ferramenta poderosa que empodera as pessoas a tomarem decisões mais conscientes e sustentáveis em relação ao seu dinheiro", afirma Cleomar Abreu, diretor executivo do Sicredi.

A plataforma está disponível no site da Fundação Sicredi e no portal da Febraban, permitindo que qualquer cidadão descubra seu índice e receba orientações personalizadas para melhorar sua saúde financeira.