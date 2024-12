Sicredi destaca cooperativismo e apoio a negócios na Feira Pará Negócios

O Sicredi esteve presente na Feira Pará Negócios, realizada no último fim de semana em Belém, quando reforçou seu papel no fortalecimento do cooperativismo e na oferta de soluções financeiras para a prosperidade dos associados, conforme suas necessidades. Durante os três dias de evento, a cooperativa financeira destacou sua atuação em benefício do desenvolvimento econômico, com ênfase no apoio a Microempreendedores Individuais (MEIs), micro e pequenas empresas.

Um dos pontos altos da participação foi a palestra “Como o Sicredi contribui para o desenvolvimento de MEI’s, Micro e Pequenas Empresas?”, apresentada por Cleomar Abreu, diretor executivo de uma das cooperativas do Sicredi que atua no Pará. Ele ressaltou o compromisso da instituição em oferecer um portfólio completo de produtos e serviços financeiros adaptados às necessidades de cada negócio.

“Nós fizemos uma palestra para MEI’s, Micro e Pequenas Empresas falando um pouquinho sobre tudo que o Sicredi tem para oferecer a esses negócios, que é uma lista completa de produtos e serviços, de linhas de repasse que temos condições de entregar a esses públicos, através de uma consultoria financeira, para entender o negócio e suas necessidades”, destacou Cleomar.

Além do suporte financeiro, ele reforçou a presença ativa do Sicredi em projetos sociais e na expansão da educação financeira. “Falamos sobre como o Sicredi está presente em vários projetos sociais e nas comunidades onde atuamos, seja através de parcerias com empresas e entidades locais ou por iniciativas próprias. Procuramos levar educação financeira, o tema da cooperação e do associativismo como formas de impulsionar nossa economia e nossa sociedade”, explicou.

A edição deste ano da feira foi especialmente positiva para a instituição. “Estamos muito felizes, pois tivemos uma presença bem expressiva e posicionada. Nosso estande esteve bem localizado e organizado, e o nosso time atuou de forma efetiva. Conseguimos muitos contatos com empresas e pessoas físicas que vieram conhecer o Sicredi e o cooperativismo”, avaliou o diretor executivo.

Experiência no estande

O universitário Rarison Trindade visitou o estande do Sicredi e aproveitou a oportunidade para conhecer mais sobre a instituição, que até então conhecia apenas por meio de propagandas em televisão e outdoors. “Essa oportunidade de conhecer mais me fez entender realmente o trabalho do Sicredi na sociedade. Foi interessante saber que a instituição tem um leque de oportunidades, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, seja para começar um negócio ou ter acesso à educação financeira. Eu pude observar que a forma como eles trabalham, lidam com o público, vai de acordo com a real necessidade do associado. Eu achei bem interessante, porque eles dão várias oportunidades de obter crédito”, relatou.

Rarison também comentou sobre a clareza e segurança transmitidas durante a apresentação da instituição. “Eu já conhecia a instituição ouvindo em outros lugares, como propaganda de televisão, outdoor, redes sociais, mas não conhecia o real trabalho e o público atendido. Uma coisa que achei bem interessante foi a clareza de informações. Eles me passaram bastante segurança e confiança naquilo que estão fazendo. Achei interessante também a forma como lida com as pessoas, encontrando as reais necessidades delas. A abordagem é muito compreensiva, entendendo o que é melhor para o associado e ajudando-o a crescer, especialmente quem está no início da carreira empresarial”, observou.