Sicredi amplia atuação junto a condomínios com soluções financeiras sob medida

O Sicredi intensifica sua presença no mercado condominial de Belém e região, oferecendo um portfólio de soluções financeiras voltadas especificamente para atender as demandas desse segmento. Com a proposta de unir praticidade, segurança e planejamento, a instituição busca facilitar a gestão dos recursos e contribuir para a organização das finanças de condomínios residenciais e comerciais.

"Essas soluções são pensadas para atender tanto administradoras quanto síndicos, com agilidade, segurança e acesso fácil e seguro via internet banking e aplicativo. Além disso, na cooperativa, os condomínios contam com um gerente dedicado ao segmento. O atendimento é totalmente personalizado e próximo, feito pelo celular, na agência ou até mesmo no próprio condomínio, o que facilita bastante o dia a dia do síndico", destaca o gerente de Negócios PJ Condomínios do Sicredi, Jhonata Sousa.

Entre os serviços disponíveis, destacam-se as contas empresariais com tarifas diferenciadas, linhas de crédito para manutenção e melhorias estruturais, além de opções de investimento para o fundo de reserva condominial. A cooperativa também oferece produtos como conta corrente PJ, cartão empresarial para despesas emergenciais do condomínio, cobrança bancária, seguros específicos para condomínios, débito automático para recebimentos, Pix e transferências (TED) gratuitas para empresas, capital de giro, folha de pagamento, investimentos e financiamentos para energia solar e eficiência energética.

Com a missão de reestruturar o condomínio onde reside, a associada Alessandra Carneiro buscou ajuda do Sicredi. Antes, a falta de apoio e soluções adequadas dificultavam a gestão, mas ao conhecer a cooperativa, Alessandra descobriu mais do que serviços financeiros, encontrou parceria, proximidade e ferramentas pensadas para a realidade do seu condomínio, mostrando que quando a boa administração se alia à cooperação, o que parecia problema se transforma em conquista para todos. Confira:

Segundo o Sicredi, o objetivo é ser mais do que um prestador de serviços financeiros, atuando como parceiro estratégico na administração condominial.

"Contribuímos para a sustentabilidade financeira dos condomínios oferecendo diversas opções de produtos como investimentos, linhas de crédito adequadas e seguros, com as melhores seguradoras do mercado. Essas soluções garantem mais segurança e tranquilidade para a gestão. Além disso, o Fundo Garantidor do Cooperativismo (FGCoop) reforça a segurança dos recursos aplicados, garantindo tranquilidade aos gestores", destaca o gerente.

Outro diferencial é o modelo cooperativo do Sicredi, que permite aos condomínios associados participarem dos resultados ao final do exercício, fortalecendo o caixa e possibilitando novos investimentos. Além disso, o atendimento consultivo garante que cada cliente receba orientações adequadas à realidade do seu condomínio.

"Síndicos e administradores contam com atendimento consultivo, suporte técnico e soluções integradas que facilitam a prestação de contas e o acompanhamento das movimentações financeiras. A integração com sistemas de gestão, os relatórios detalhados e o acesso a canais digitais contribuem para uma administração mais clara e eficiente", ressalta o especialista do Sicredi.

Com essa atuação, o Sicredi reforça seu compromisso de estar próximo da comunidade, oferecendo alternativas para que condomínios de Belém e região mantenham suas finanças organizadas e possam investir de forma segura em melhorias para seus moradores.