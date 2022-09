Dia da Árvore é marcado pela intercooperação e voluntariado

Visando fomentar a consciência ambiental através de oficinas educativas para a população paraense, a cooperativa de créditos Sicoob Coimppa participou como parceira de uma ação sustentável com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em alusão ao Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro, nos dias 22 e 24 de setembro em diferentes pontos da capital.

IV Oficina de Trabalho

A IV Oficina de Trabalho, realizada no dia 22 de setembro, no Auditório do Sindicato dos Bancários, visou a elaboração do programa de educação ambiental e arborização para o município de Belém. De acordo com o Diretor de Negócios do Sicoob Coimppa, Massimo Moraes, a intercooperação com a Semma foi muito importante e reforça um dos princípios cooperativista: a sustentabilidade.

“Ações como essas fazem parte da conscientização e reforçam um dos princípios cooperativistas, que é a sustentabilidade. É sempre muito bom colaborar com um órgão como a Semma, que cuida da questão ambiental. A arborização no futuro proporcionará uma cidade com ar melhor para respirar, contribui na questão da poluição no centro da cidade. A IV Oficina de Trabalho também alerta para o tempo de vida útil dessas árvores e sobre a importância do plantio, as pessoas precisam entender o quanto essas plantas representam a vida dentro da nossa cidade”, explicou.

Oficina ‘Bordando Árvores’

A oficina ‘Bordando Árvore’ também fez parte da programação em parceria com o Sicoob Coimppa e aconteceu no dia 24 de setembro, no Horto Municipal, a ação veio com objetivo de sensibilizar a população através da arte sobre a importância da sustentabilidade.

“No último dia 21 de setembro tivemos o Dia da Árvore, e estamos fazendo essa homenagem em parceria com a Semma e o Sicoob Coimppa, bordando as árvores e fazendo um painel das diferentes espécies que temos na nossa cidade. E nessa ação estamos nos conhecendo e fazendo uma espécie de terapia falando sobre as nossas vidas, sobre a nossa infância. Essa oficina tem a arte como uma ferramenta para sensibilização da população para a importância de plantar e principalmente cuidar das árvores que a gente tem, Belém só tem 22% do seu território arborizado”, disse a coordenadora de Educação Ambiental e Desenvolvimento de Comunidades da Semma, Claudia Kahwage.

De acordo com o Diretor Administrativo Financeiro do Sicoob Coimppa, Rubens Brito, a parceria foi relevante nos aspectos ambiental, social e cultural. “Estamos na região Amazônica, e se torna contraditório quando vemos que Belém não está entre as cidades mais arborizadas referente as capitais brasileiras. Então essa parceria busca incentivar a arborização da nossa cidade. E o Sicoob também apoia ações de harmonização da humanidade com o meio ambiente. Na prática estamos demos apoio à oficina, participamos também do encontro do planejamento estratégico de como será a arborização nos bairros, não só na região central de Belém, mas em toda a capital do Pará”, finalizou.

