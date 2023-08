Sicoob: é seguro depositar dinheiro ou investir em cooperativas de crédito?

Seja para realizar o sonho de comprar uma casa nova, fazer uma viagem incrível com a família, para planejar a aposentadoria ou para ter mais tranquilidade financeira, investir o dinheiro é uma excelente forma de fazê-lo render mais. Além dos bancos tradicionais, as cooperativas de crédito são excelentes opções para investir as finanças. Pensando nisso, o Sicoob Coimppa destaca as vantagens de depositar ou investir em cooperativas.

Na hora de investir ou depositar dinheiro, muita gente prefere optar pelos bancos tradicionais em que já possuem conta. Isso, geralmente, ocorre pelo relacionamento que o cliente já possui com a instituição ou pela confiabilidade. Apesar disso, pensar somente nos bancos nem sempre é a opção mais vantajosa para quem quer ver o seu dinheiro rendendo. Como visam o lucro, os bancos costumam cobrar mais taxas e com valores mais altos, quando comparadas às cooperativas de crédito.

Assim como os bancos, o Sicoob Coimppa disponibiliza diversos serviços e produtos financeiros, como contas, poupanças, linhas de crédito, investimentos, entre outros. O diferencial é que a cooperativa de crédito cobra menos taxas e possui as menores taxas do mercado em todos os produtos e serviços oferecidos aos associados, o que tornam os investimentos no Sicoob Coimppa melhor remunerados.

Segurança e credibilidade

O Sicoob Coimppa possui a solidez de um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do país (Freepik.com)

Investir junto a uma cooperativa de crédito é tão seguro quanto investir com um banco tradicional. As cooperativas contam com mecanismos de segurança para os seus investidores que estão fora do Fundo Garantidor e Crédito (FGC), do qual fazem parte as instituições financeiras comerciais. Além disso, as cooperativas contam com o Fundo Garantidor do Cooperativismo Financeiro (FGCoop), que assegura R$ 250 mil por CPF.

O fundo garantidor permite ao investidor recuperar créditos em instituições financeiras em caso de situações adversas, como falência, intervenção ou liquidação, dentro dos limites definidos. De forma resumida, o Fundo representa uma segurança de que suas aplicações estarão seguras mesmo se algo acontecer com a instituição financeira.

Outro benefício é que as cooperativas de crédito oferecem opções de investimentos exclusivas, como o Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) , que corresponde a um investimento em renda fixa com rentabilidade e liquidez diárias, que se adequam às suas necessidades, podendo investir com o prazo que desejar. Além disso, é possível realizar a aplicação em cotas-partes, que é um programa para capitalização de cooperativas de crédito com recursos do Sicoob. Ao contratar esse crédito, o associado aumenta suas cotas e, ao mesmo tempo fortalece sua cooperativa.

O Sicoob Coimppa possui a solidez de um dos maiores sistemas financeiros cooperativos do país. A cooperativa vai muito além de uma instituição financeira e garante as melhores opções para fazer o seu dinheiro render muito mais, com toda a segurança. Para saber mais, clique aqui.