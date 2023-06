Sicoob Coimppa: saiba como se tornar um associado PJ em uma cooperativa de crédito

Ver o seu negócio crescer é o sonho de qualquer empreendedor. Mas tornar esse desejo em realidade pode ser um desafio para muita gente. Para quem tem dúvidas sobre como dar o primeiro passo, diversas ações podem influenciar diretamente para que a empresa cresça. Uma delas é contar com parceiros que podem fazer toda a diferença nesse processo, como uma cooperativa de crédito. Pensando nisso, o Sicoob Coimppa traz orientações para quem pretende se tornar um associado PJ em uma cooperativa de crédito.

O primeiro passo é entender que ser um associado PJ de uma cooperativa de crédito vai muito além de ser um cliente. Ao se associar, o representante legal da empresa passa a ter poder de decisão nas Assembleias e assim participando da distribuição das sobras que a cooperativa gerou no exercício anterior, devendo atender a critérios decididos pela Assembleia. Além disso, ser um associado PJ garante desenvolvimento econômico e social da comunidade onde a cooperativa está localizada.

"Na cooperativa somos uma sociedade de pessoas, onde todas as empresas têm poder de voto igual para todos. Além de tudo a cooperativa trabalha em conjunto para o desenvolvimento econômico das empresas, valorizando o cooperativismo e a sustentabilidade", destaca a gerente de relacionamento pessoa jurídica do Sicoob Coimppa, Carla Colares.

Como se associar

O Sicoob Coimppa é referência quando o assunto é cooperativismo de crédito. E para quem pensa em se tornar um associado PJ na cooperativa, deve seguir alguns passos bem simples. Para se tornar associado, a empresa deverá fornecer a documentação completa exigida, que passará por uma análise. Além disso, é necessário realizar uma integralização (depósito) inicial no valor de R$ 1 mil no ato da abertura. A integralização corresponde ao início da relação de conexão entre a empresa e o Sicoob Coimppa e o que torna o negócio um associado da cooperativa.

"A cooperativa valoriza as pessoas e, assim também é com as empresas cooperadas, promovendo o desenvolvimento econômico e social. A cooperativa pode ajudar, hoje, com créditos e juros mais justos para a empresa investir no seu negócio. Nosso propósito é promover justiça financeira e prosperidade", complementa Carla.

Confira a documentação necessária:

Contrato Social e alterações, se houver (no caso de contrato consolidado, enviar este e as alterações posteriores);

Cartão do CNPJ;

Extrato Simples Nacional;

PGDAS (exclusivo para empresas optantes pelo Simples Nacional);

Faturamento Contábil para empresas não optantes pelo Simples Nacional (exceto MEI);

DRE (exclusivo para empresas que faturam acima de R$ 4,8 milhões por ano);

Declaração de ausência de faturamento, caso a empresa não possua realizado;

Relação de Faturamento dos últimos 12 meses, assinado pelo contador e representante legal;

Procurações (se houver);

Documentos pessoais dos sócios/procuradores : RG, CPF;

Declaração de Imposto de Renda Completa com comprovante de entrega e comprovante de endereço atual;

Caso seja casado, certidão de casamento e documentos pessoais do cônjuge (RG e CPF).

Com o Sicoob Coimppa você tem acesso a diversas linhas de crédito, com as melhores taxas do mercado. Além disso, com prazos que se adequam às necessidades do seu negócio. Quer saber mais como investir no futuro do seu negócio? Clique aqui.